Baza: сбежавший из зоны СВО дезертир был убит при задержании

Дмитрий Перов убит при задержании в Липецкой области
Сбежавший из военной части в зоне спецоперации дезертир Дмитрий Перов был убит при задержании. Об этом сообщает Baza.
«Военнослужащий Дмитрий Перов убит при задержании в селе Новоуглянка в Липецкой области», — уточняет telegram-канал. Уточнялось, что ранее мужчина попал на камеры наблюдения в Воронеже.
Ранее в городе Воронеже были развешаны ориентировки с изображением дезертира. Сообщалось, что он был вооружен.
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