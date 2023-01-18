Baza: сбежавший из зоны СВО дезертир был убит при задержании

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Мобилизация. Магнитогорск, автомат, оружие, безопасность, росгвардия, охрана, ак-74
Дмитрий Перов убит при задержании в Липецкой области Фото:

Сбежавший из военной части в зоне спецоперации дезертир Дмитрий Перов был убит при задержании. Об этом сообщает Baza.

«Военнослужащий Дмитрий Перов убит при задержании в селе Новоуглянка в Липецкой области», — уточняет telegram-канал. Уточнялось, что ранее мужчина попал на камеры наблюдения в Воронеже.

Ранее в городе Воронеже были развешаны ориентировки с изображением дезертира. Сообщалось, что он был вооружен.

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Сбежавший из военной части в зоне спецоперации дезертир Дмитрий Перов был убит при задержании. Об этом сообщает Baza. «Военнослужащий Дмитрий Перов убит при задержании в селе Новоуглянка в Липецкой области», — уточняет telegram-канал. Уточнялось, что ранее мужчина попал на камеры наблюдения в Воронеже. Ранее в городе Воронеже были развешаны ориентировки с изображением дезертира. Сообщалось, что он был вооружен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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