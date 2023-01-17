17 января 2023

Свердловский депутат Госдумы раскритиковал Монеточку за политические лозунги

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Круглый стол с участием Депутатов Государственной Думы РФ. Курган, иванов максим
Максим Иванов порассуждал о наказании для певицы

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о разочаровании певицей Монеточкой (Елизавета Гырдымова), которая на одном из своих концертов призывала фанатов кричать лозунги «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Все-таки удивительно, как стремительно “подешевел” этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом», – говорится в сообщении Иванова.

При этом он подчеркнул, что Гырдымову не стоит наказывать за инцидент, в том числе лишать гражданства. По словам депутата, певица наказана тем, что вызвала на себя «народное презрение».

Информация о лозунгах, которые Монеточка призывала кричать на концерте, появилась ночью на 18 января. В руках артистка держала бело-сине-белый флаг.

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Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о разочаровании певицей Монеточкой (Елизавета Гырдымова), которая на одном из своих концертов призывала фанатов кричать лозунги «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все-таки удивительно, как стремительно “подешевел” этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом», – говорится в сообщении Иванова. При этом он подчеркнул, что Гырдымову не стоит наказывать за инцидент, в том числе лишать гражданства. По словам депутата, певица наказана тем, что вызвала на себя «народное презрение». Информация о лозунгах, которые Монеточка призывала кричать на концерте, появилась ночью на 18 января. В руках артистка держала бело-сине-белый флаг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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