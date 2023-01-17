Свердловский депутат Госдумы раскритиковал Монеточку за политические лозунги

18 января 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Максим Иванов порассуждал о наказании для певицы Игорь Меркулов © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о разочаровании певицей Монеточкой (Елизавета Гырдымова), которая на одном из своих концертов призывала фанатов кричать лозунги «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все-таки удивительно, как стремительно “подешевел” этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом», – говорится в сообщении Иванова. При этом он подчеркнул, что Гырдымову не стоит наказывать за инцидент, в том числе лишать гражданства. По словам депутата, певица наказана тем, что вызвала на себя «народное презрение». Информация о лозунгах, которые Монеточка призывала кричать на концерте, появилась ночью на 18 января. В руках артистка держала бело-сине-белый флаг.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов сообщил о разочаровании певицей Монеточкой (Елизавета Гырдымова), которая на одном из своих концертов призывала фанатов кричать лозунги «Россия будет свободной» и «Слава Украине». Об этом он написал в своем telegram-канале. «Все-таки удивительно, как стремительно “подешевел” этот человек в угоду политической конъюнктуре, как самозабвенно он слил свою репутацию и наплевал на Родину. А ведь была перспективным музыкантом», – говорится в сообщении Иванова. При этом он подчеркнул, что Гырдымову не стоит наказывать за инцидент, в том числе лишать гражданства. По словам депутата, певица наказана тем, что вызвала на себя «народное презрение». Информация о лозунгах, которые Монеточка призывала кричать на концерте, появилась ночью на 18 января. В руках артистка держала бело-сине-белый флаг.