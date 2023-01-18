При падении вертолета в Киевской области погиб глава МВД Украины Денис Монастырский

18 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

При падении вертолета в Броварах погиб глава украинского МВД Денис Монастырский Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU новость из сюжета Вертолет упал на детский сад в Киевской области В результате падения вертолета на детский сад в Броварах Киевской области погиб украинский глава МВД Денис Монастрыский. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также погибли первый заместитель Монастырского Евгений Енин и Госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович. «В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь», — написал Клименко. Он также рассказал о 22 пострадавших, находящихся в больнице. Среди них 10 детей. Вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его цитирует агентство ТАСС. Украинское агентство УНН сообщает, что вертолет загорелся еще в воздухе. Позднее МВД Украины заявило, что число погибших возросло до 18, число пострадавших — до 26. Об этом сообщает РИА «Новости» Ранее о падении вертолета сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. Он упал на здание детского сада и задел многоквартирный жилой дом.

В результате падения вертолета на детский сад в Броварах Киевской области погиб украинский глава МВД Денис Монастрыский. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Также погибли первый заместитель Монастырского Евгений Енин и Госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович. «В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый замминистра и госсекретарь», — написал Клименко. Он также рассказал о 22 пострадавших, находящихся в больнице. Среди них 10 детей. Вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Его цитирует агентство ТАСС. Украинское агентство УНН сообщает, что вертолет загорелся еще в воздухе. Позднее МВД Украины заявило, что число погибших возросло до 18, число пострадавших — до 26. Об этом сообщает РИА «Новости» Ранее о падении вертолета сообщил глава Киевской областной государственной администрации Алексей Кулеба. Он упал на здание детского сада и задел многоквартирный жилой дом.