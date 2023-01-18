Лавров ответил, закончится ли СВО в 2023 году Лавров: СВО закончится, когда с Украины перестанет исходить угроза России 18 января 2023 в 13:43 Размер текста - 17 + Сергей Лавров заявил, что Украина должна перестать угрожать безопасности РФ для окончания СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чтобы спецоперация закончилась, важно соблюдение одного главного условия — чтобы с Украины не исходила угроза России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о сроках окончания СВО на Украине. «Цели специальной военной операции — не выдуманные. С Украины не должна исходить угроза России», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24». Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецоперацию, цель которой, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины. Чтобы спецоперация закончилась, важно соблюдение одного главного условия — чтобы с Украины не исходила угроза России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о сроках окончания СВО на Украине. «Цели специальной военной операции — не выдуманные. С Украины не должна исходить угроза России», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24». Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецоперацию, цель которой, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям