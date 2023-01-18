Лавров ответил, закончится ли СВО в 2023 году

Лавров: СВО закончится, когда с Украины перестанет исходить угроза России
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Сергей Лавров заявил, что Украина должна перестать угрожать безопасности РФ для окончания СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Чтобы спецоперация закончилась, важно соблюдение одного главного условия — чтобы с Украины не исходила угроза России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о сроках окончания СВО на Украине.

«Цели специальной военной операции — не выдуманные. С Украины не должна исходить угроза России», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецоперацию, цель которой, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.

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Чтобы спецоперация закончилась, важно соблюдение одного главного условия — чтобы с Украины не исходила угроза России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о сроках окончания СВО на Украине. «Цели специальной военной операции — не выдуманные. С Украины не должна исходить угроза России», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24». Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецоперацию, цель которой, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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