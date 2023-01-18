Лавров ответил, закончится ли СВО в 2023 году

Сергей Лавров заявил, что Украина должна перестать угрожать безопасности РФ для окончания СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Чтобы спецоперация закончилась, важно соблюдение одного главного условия — чтобы с Украины не исходила угроза России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Так он ответил на вопрос о сроках окончания СВО на Украине.
«Цели специальной военной операции — не выдуманные. С Украины не должна исходить угроза России», — заявил Лавров. Трансляция пресс-конференции ведется на телеканале «Россия 24».
Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине спецоперацию, цель которой, по словам президента РФ Владимира Путина, — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.
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