Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев

Потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев.
«Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены. Подтаскивают пенсионеров. Подтаскивают молодых. Их военный потенциал подготовки уменьшается. Возрастные категории размываются», — подчеркнул Вадим Евсеев.
По мнению политолога, скоро в ВСУ некого будет призывать. «Я думаю, это скоро закончится. Но все зависит от того, насколько западные страны будут втягивать туда свои частные военные компании. Там наемников все больше и больше», — добавил Евсеев.
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Потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены. Подтаскивают пенсионеров. Подтаскивают молодых. Их военный потенциал подготовки уменьшается. Возрастные категории размываются», — подчеркнул Вадим Евсеев. По мнению политолога, скоро в ВСУ некого будет призывать. «Я думаю, это скоро закончится. Но все зависит от того, насколько западные страны будут втягивать туда свои частные военные компании. Там наемников все больше и больше», — добавил Евсеев. Ранее командир группы «Викинг» заявил о том, что мобилизационный резерв Украины практически исчерпан. Осталось в резерве 500 тысяч человек. В рядах ВСУ растет число иностранных наемников.