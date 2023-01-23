Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев

23 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Под мобилизацию на Украине попадают и подростки, отметил Вадим Евсеев Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены. Подтаскивают пенсионеров. Подтаскивают молодых. Их военный потенциал подготовки уменьшается. Возрастные категории размываются», — подчеркнул Вадим Евсеев. По мнению политолога, скоро в ВСУ некого будет призывать. «Я думаю, это скоро закончится. Но все зависит от того, насколько западные страны будут втягивать туда свои частные военные компании. Там наемников все больше и больше», — добавил Евсеев. Ранее командир группы «Викинг» заявил о том, что мобилизационный резерв Украины практически исчерпан. Осталось в резерве 500 тысяч человек. В рядах ВСУ растет число иностранных наемников.

Потенциал Украины уже заканчивается, в армию мобилизуют пожилых и подростков. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член научного совета РАН по вопросам Евразийской экономической интеграции, профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества Института госслужбы и управления РАНХиГС, профессор кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Вадим Евсеев. «Мобилизационный эффект — туда сейчас гонят пенсионеров. И там показывают, что даже мальчишки подросткового возраста начинают имитировать сидение в траншеях. А ведь сверху кто поймет — ребята это или нет. Их [украинцев] становится меньше, они менее обучены. Подтаскивают пенсионеров. Подтаскивают молодых. Их военный потенциал подготовки уменьшается. Возрастные категории размываются», — подчеркнул Вадим Евсеев. По мнению политолога, скоро в ВСУ некого будет призывать. «Я думаю, это скоро закончится. Но все зависит от того, насколько западные страны будут втягивать туда свои частные военные компании. Там наемников все больше и больше», — добавил Евсеев. Ранее командир группы «Викинг» заявил о том, что мобилизационный резерв Украины практически исчерпан. Осталось в резерве 500 тысяч человек. В рядах ВСУ растет число иностранных наемников.