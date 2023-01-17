В фитнес-клубе элитного дома Екатеринбурга пояснили, как освещают купель без священников

Элитный фитнес-клуб, расположенный в доме «Тихвин», где проживают политики и бизнесмены Екатеринбурга, опроверг свои слова о том, что приглашает священников из Ново-Тихвинского женского монастыря. Вместо священного ритуала представители клуба набирают воду в монастыре, которую затем добавляют в бассейн. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители wellness-клуба.
«К нам не приходит освящать священник, а приносят освященную воду из Ново-Тихвинского монастыря, которую заливают в купель», - пояснили в фитнес-клубе «Тихвин». Ранее сотрудница монастыря возмутилась, что представители клуба говорят о приглашении церковных служителей для освящения купелей. По словам женщины, ни один православный священник не станет заниматься подобными действиями в фитнесе.
Несколько дней назад представитель фитнес-клуба в «Тихвине» заявил, что в элитном доме подготовили освященные купели для тех, кто хочет провести крещенские купания с комфортом. Для всех желающих будут бесплатно работать купели 18 и 19 января. При этом в фитнес-клубе уточняли, что для освящения будет приглашен представитель Ново-Тихвинского женского монастыря.
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Элитный фитнес-клуб, расположенный в доме «Тихвин», где проживают политики и бизнесмены Екатеринбурга, опроверг свои слова о том, что приглашает священников из Ново-Тихвинского женского монастыря. Вместо священного ритуала представители клуба набирают воду в монастыре, которую затем добавляют в бассейн. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали представители wellness-клуба. «К нам не приходит освящать священник, а приносят освященную воду из Ново-Тихвинского монастыря, которую заливают в купель», - пояснили в фитнес-клубе «Тихвин». Ранее сотрудница монастыря возмутилась, что представители клуба говорят о приглашении церковных служителей для освящения купелей. По словам женщины, ни один православный священник не станет заниматься подобными действиями в фитнесе. Несколько дней назад представитель фитнес-клуба в «Тихвине» заявил, что в элитном доме подготовили освященные купели для тех, кто хочет провести крещенские купания с комфортом. Для всех желающих будут бесплатно работать купели 18 и 19 января. При этом в фитнес-клубе уточняли, что для освящения будет приглашен представитель Ново-Тихвинского женского монастыря.