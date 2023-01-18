Зеленский подтвердил гибель руководства МВД Украины 18 января 2023 в 15:02 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский подтвердил факт крушения вертолета Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Вертолет упал на детский сад в Киевской области Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение вертолета ГСЧС. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. 15 человек погибли. Точное число устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — уточнил Владимир Зеленский. Он уточнил, что травмированы 25 человек, среди них — 10 детей. Ранее сообщалось, что вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области. Уточнялось, что погибли 18 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение вертолета ГСЧС. Об этом сообщил в своем telegram-канале. «Сегодня в Броварах Киевской области произошла ужасная трагедия. Разбился вертолет ГСЧС, на месте падения возник пожар. 15 человек погибли. Точное число устанавливается. Среди них министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники, экипаж вертолета», — уточнил Владимир Зеленский. Он уточнил, что травмированы 25 человек, среди них — 10 детей. Ранее сообщалось, что вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области. Уточнялось, что погибли 18 человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям