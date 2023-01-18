Вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области, погибли 18 человек. Фото

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, ввс
Упавший вертолет был получен из Франции, рассказали в командовании воздушных сил Украины Фото:
новость из сюжета
Вертолет упал на детский сад в Киевской области

В городе Бровары в Киевской области на детский сад упал вертолет. При падении погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель и госсекретарь МВД.

  • О падении вертолета сообщили очевидцы в социальных сетях. Позднее информацию подтвердил заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
  • Глава Киевской областной администрации Алексей Кулеба также подтвердил сообщения о падении вертолета. Он сообщил, что при катастрофе был задет многоквартирный дом.
  • Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал, что в упавшем вертолете летело руководство МВД Украины. Погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
  • Погибший Монастырский возглавлял МВД с 2021 года. Ранее работал юристом в иностранных компаниях. С 2019 года был депутатом Верховной Рады Украины.
  • Вертолет принадлежал Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Украинское агентство УНН сообщает, что вертолет загорелся еще в воздухе.
  • В качестве причины падения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность самого вертолета и нарушение правил безопасности полетов. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает телеканал 360.
  • В офисе украинского президента также рассказали, что вертолет направлялся в зону боевых действий, дополняет Pravda.ru. Глава МВД летел по рабочим вопросам в одну из горячих точек.
  • Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на МВД рассказало о 18 погибших, в том числе о троих детях и о 26 пострадавших, из которых 12 — дети.
  • Очевидцы сообщают, что до падения вертолет летал над центром города, пишет MK.RU. Он сделал несколько кругов, затем резко начал снижаться, упал и загорелся.
  • Представитель командования воздушных сил Украины заявил, что расследование обстоятельств дела займет несколько недель, сообщает RT. Он также уточнил, что вертолет был получен из Франции.
  • Здание детского сада в Броварах, на который упал вертолет
    Фото:

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В городе Бровары в Киевской области на детский сад упал вертолет. При падении погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель и госсекретарь МВД.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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