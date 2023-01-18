В качестве причины падения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность самого вертолета и нарушение правил безопасности полетов. Об этом рассказал советник главы МВД Украины Антон Геращенко, передает телеканал 360.
В офисе украинского президента также рассказали, что вертолет направлялся в зону боевых действий, дополняет Pravda.ru. Глава МВД летел по рабочим вопросам в одну из горячих точек.
Украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на МВД рассказало о 18 погибших, в том числе о троих детях и о 26 пострадавших, из которых 12 — дети.
Очевидцы сообщают, что до падения вертолет летал над центром города, пишет MK.RU. Он сделал несколько кругов, затем резко начал снижаться, упал и загорелся.
Представитель командования воздушных сил Украины заявил, что расследование обстоятельств дела займет несколько недель, сообщает RT. Он также уточнил, что вертолет был получен из Франции.
Здание детского сада в Броварах, на который упал вертолет
Фото: telegram-канал «Политика Страны»
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В городе Бровары в Киевской области на детский сад упал вертолет. При падении погибли глава украинского МВД Денис Монастырский, его первый заместитель и госсекретарь МВД.