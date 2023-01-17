Челябинский медик после вспышки гепатита в регионе заявил о массовой вакцинации

18 января 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Планируется привить всех, кто находится в зоне риска Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов, после недавней вспышки гепатита А в областном центре, рассказал о предстоящей массовой вакцинации жителей, находящихся в зоне риска. Как сообщил URA.RU медик, только так можно будет остановить дальнейшее распространение желтухи в регионе. «Избежать заболеванием гепатитом А поможет прививка. На днях стало известно, что региональный минздрав закупил две тысячи вакцин и планирует привить всех, кто находится в зоне риска. Ведь человек может передать вирус окружающим, даже если чувствует себя хорошо», — рассказал URA.RU Тарасов. Главрач отметил, что в первую очередь от гепатита А будут прививать медработников, работников пищевой промышленности, тех, кто обслуживает водопроводные и канализационные сети, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто контактировал с больными. Медик отметил, что в противном случае гепатит А продолжит свое по шествие региону. «Прививки у наших людей вызывают разные чувства. Кому-то они кажутся чем-то, что нужно только детям, кому-то — вредной затеей. На самом деле, всем нужно периодически вакцинироваться, чтобы не заболеть, например, дифтерией или столбняком», — считает главврач ГКБ №1. Тарасов добавил, что гепатит А — это типичная болезнь грязных рук при которой печень поражается специфическим вирусом. Он передается с грязной водой, зараженными продуктами и после контакта с больным человеком. Гепатит А может длиться от одной недели до двух месяцев и сопровождаться длительным периодом восстановления. Ранее главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении мер профилактики, после случаев заражения клиентов кафе в Челябинске и школьника в Копейске. Министерству образования поручено контролировать, чтобы дети с признаками инфекции не попадали в коллективы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный врач ГКБ №1 Челябинска Дмитрий Тарасов, после недавней вспышки гепатита А в областном центре, рассказал о предстоящей массовой вакцинации жителей, находящихся в зоне риска. Как сообщил URA.RU медик, только так можно будет остановить дальнейшее распространение желтухи в регионе. «Избежать заболеванием гепатитом А поможет прививка. На днях стало известно, что региональный минздрав закупил две тысячи вакцин и планирует привить всех, кто находится в зоне риска. Ведь человек может передать вирус окружающим, даже если чувствует себя хорошо», — рассказал URA.RU Тарасов. Главрач отметил, что в первую очередь от гепатита А будут прививать медработников, работников пищевой промышленности, тех, кто обслуживает водопроводные и канализационные сети, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто контактировал с больными. Медик отметил, что в противном случае гепатит А продолжит свое по шествие региону. «Прививки у наших людей вызывают разные чувства. Кому-то они кажутся чем-то, что нужно только детям, кому-то — вредной затеей. На самом деле, всем нужно периодически вакцинироваться, чтобы не заболеть, например, дифтерией или столбняком», — считает главврач ГКБ №1. Тарасов добавил, что гепатит А — это типичная болезнь грязных рук при которой печень поражается специфическим вирусом. Он передается с грязной водой, зараженными продуктами и после контакта с больным человеком. Гепатит А может длиться от одной недели до двух месяцев и сопровождаться длительным периодом восстановления. Ранее главный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении мер профилактики, после случаев заражения клиентов кафе в Челябинске и школьника в Копейске. Министерству образования поручено контролировать, чтобы дети с признаками инфекции не попадали в коллективы.