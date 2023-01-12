Роспотребнадзор поручил усилить меры по профилактике гепатита в Челябинской области

Группы риска по гепатиту А подлежат вакцинации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный государственный санитарный врач по Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об усилении мер профилактики вирусного гепатита А после случаев заражения клиентов кафе в Челябинске и школьника в Копейске. Документ размещен на сайте ведомства.

«Правительству Челябинской области рекомендовано рассмотреть вопрос о ситуации и принимаемых мерах по предупреждению распространения заболеваемости вирусным гепатитом А населения. Оказать содействие медицинским организациям при проведении иммунизации населения по эпидемиологическим показаниям. Принять меры по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой», — говорится в постановлении на сайте Роспотребнадзора региона.

Областному минздраву поручено составить план по вакцинации от гепатита групп риска и представить его в Роспотребнадзор до 15 января. Предприятиям общественного питания рекомендовано вакцинировать сотрудников и усилить режим дезинфекции. Водоснабжающим организациям поручено усилить контроль за качеством питьевой воды с забором проб на гепатит. Министерству образования необходимо контролировать, чтобы дети с признаками инфекции не попадали в коллективы.

В начале января несколько человек в Челябинске попали в больницу с гепатитом А. Выяснилось, что все они обедали в одном и том же кафе на улице Энтузиастов. Следственный комитет начал проверку заведения. Спустя несколько дней стало известно, что в Копейске в одном из классов школы №13 выявили случай гепатита А. Школьник заразился в семье и какое-то время посещал учебное заведение.