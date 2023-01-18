Челябинский губернатор устроил разнос главам двух районов

Челябинский губернатор устроил разнос главе Катав-Ивановского района

Алексей Текслер раскритиковал глав Катав-Ивановского и Саткинского района за транспортные и коммунальные проблемы жителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал главу Катав-Ивановского района Николая Шимановича и главу Саткинского района Александра Глазкова за коммунальные проблемы, возникшие после Нового года. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона 18 января

«Губернатор раскритиковал глав Катав-Ивановского и Саткинского района. В первом случае в новогодние каникулы была допущена остановка основного автотранспортного предприятия в районе, сорвались 80% пассажирских перевозок. Во-втором случае речь шла о проблеме с городским коллектором в Бакале», — пояснили URA.RU в пресс-службе Текслера.

В преддверии Нового года Шиманович ликвидировал местный транспортный МУП. При этом торги за право обслуживать маршруты общественного транспорта между частными перевозчиками он провести не успел. Результатом стал транспортный коллапс на муниципальных маршрутах, который пришлось «разруливать» областному министерству транспорта. В Бакале жители начали возмущаться, когда в новогодние праздники канализационные стоки затопили подвалы многоквартирных домов и потекли по улицам города. В результате было возбуждено уголовное дело.

В преддверии Нового года глава района ликвидировал местный транспортный МУП. При этом торги за право обслуживать маршруты общественного транспорта между частными перевозчиками он провести не успел. Результатом стал транспортный коллапс на муниципальных маршрутах, который пришлось «разруливать» областному министерству транспорта.