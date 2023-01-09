Коммунальная катастрофа в челябинском городе переросла в уголовное дело

Засор канализации в Бакале стал причиной уголовного дела

По факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.238 УК РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Бакале (Челябинская область) завели уголовное дело из-за коммунальной аварии, вызванной засорами канализации. Эту информацию URA.RU подтвердили в следственном управлении СКР по региону.

«В Бакале в Саткинском районе по факту коммунальной аварии возбуждено уголовное дело по ч.1.ст.238 УК РФ. (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей)», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Оказанием услуг занималась фирма ООО «Водоотведение. Согласно материалам, руководителя коммунального предприятия подозревают в том, что он не принимал меры по очистке коллектора. Эти нарушения санитарных норм могли послужить причиной коммунальной катастрофы в Бакале.

Жители Бакала начали возмущаться в новогодние праздники по поводу бездействия местных властей, когда канализация начала бежать по улицам города. Они также жаловались на затопленные подвалы многоквартирных домов и неприятные запахи в квартирах.

Сегодня губернатор Алексей Текслер отправил сотрудников минстроя совместно с прокуратурой и Следственным комитетом разобраться в причинах. По мнению главы региона, у этой коммунальной аварии «есть фамилии и имена» тех, кто несет за нее ответственность.

Из-за засорившихся коллекторов 9 января в городе ввели режим повышенной готовности. Минстрой региона сообщает, что значительная часть канализационных засоров устранена (в районе школы № 9, улиц Октябрьской и Южной). Прочистка остальных засоров в Бакале будет произведена в течение трех дней: для этого привлечены дополнительные бригады из соседних муниципалитетов.