17 января 2023

Тюменка похитила у «Почты России» миллион рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Пермь, почта, почта россии
За год работы женщина присвоила больше 974 тыс. рублей Фото:

Начальницу почтового отделения Заводоуковского района Тюменской области приговорили к двум годам условно за хищение. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба Тюменской области. За год работы в должности женщина похитила почти миллион рублей.

«Она присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО „Почта России“. С целью сокрытия факта хищения вносила в компьютерную программу ложные сведения, создавая видимость правомерного движения денег материальных ценностей», — говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила больше 974 тыс. рублей. В суд обратился представитель «Почты России», в результате разбирательства женщина получит два года условно с испытательным сроком в два года. Также ей предстоит возместить «Почте России» 373 тыс. рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что за аналогичное преступление судят руководителя тобольской управляющей компании. Мужчина похитил из кассы больше 2 млн рублей.

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Начальницу почтового отделения Заводоуковского района Тюменской области приговорили к двум годам условно за хищение. Об этом сообщает в telegram-канале объединенная пресс-служба Тюменской области. За год работы в должности женщина похитила почти миллион рублей. «Она присваивала денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие АО „Почта России“. С целью сокрытия факта хищения вносила в компьютерную программу ложные сведения, создавая видимость правомерного движения денег материальных ценностей», — говорится в сообщении. Сумма ущерба составила больше 974 тыс. рублей. В суд обратился представитель «Почты России», в результате разбирательства женщина получит два года условно с испытательным сроком в два года. Также ей предстоит возместить «Почте России» 373 тыс. рублей. Ранее URA.RU рассказало, что за аналогичное преступление судят руководителя тобольской управляющей компании. Мужчина похитил из кассы больше 2 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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