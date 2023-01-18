Новый шеф полиции Екатеринбурга представлен коллективу

Новый начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица официально представлен коллегам
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Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, подполковник, полиция
Максим Метелица официально стал начальником УМВД по Екатеринбургу
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Перестановки в силовых ведомствах

Новый глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица официально представлен коллегам в главке. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«18 января в УМВД по Екатеринбургу личному составу гарнизона торжественно представили нового руководителя. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков своим приказом утвердил в этой должности подполковника Максима Метелицу», – сообщил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что на церемонии присутствовал не только шеф свердловской полиции, но и его заместитель Александр Воронежский. Метелица заверил руководство, что будет плотно взаимодействовать с представителями других силовых ведомств и постарается как можно быстрее погрузиться в работу полиции Екатеринбурга.

Информация о назначении Метелицы на место уволившегося шефа Игоря Озерова появилась 16 января. Ранее он возглавлял межмуниципальное управление Новоуральска и поселка Уральский. Предыдущий глава УМВД написал рапорт об увольнении перед началом проверки в ГУ МВД из Москвы.

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Новый глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица официально представлен коллегам в главке. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Екатеринбурге назначен новый шеф полиции «18 января в УМВД по Екатеринбургу личному составу гарнизона торжественно представили нового руководителя. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков своим приказом утвердил в этой должности подполковника Максима Метелицу», – сообщил полковник Горелых. Он подчеркнул, что на церемонии присутствовал не только шеф свердловской полиции, но и его заместитель Александр Воронежский. Метелица заверил руководство, что будет плотно взаимодействовать с представителями других силовых ведомств и постарается как можно быстрее погрузиться в работу полиции Екатеринбурга. Информация о назначении Метелицы на место уволившегося шефа Игоря Озерова появилась 16 января. Ранее он возглавлял межмуниципальное управление Новоуральска и поселка Уральский. Предыдущий глава УМВД написал рапорт об увольнении перед началом проверки в ГУ МВД из Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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