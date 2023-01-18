Новый шеф полиции Екатеринбурга представлен коллективу

Новый начальник полиции Екатеринбурга Максим Метелица официально представлен коллегам

Максим Метелица официально стал начальником УМВД по Екатеринбургу Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новый глава УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица официально представлен коллегам в главке. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«18 января в УМВД по Екатеринбургу личному составу гарнизона торжественно представили нового руководителя. Начальник ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков своим приказом утвердил в этой должности подполковника Максима Метелицу», – сообщил полковник Горелых.

Он подчеркнул, что на церемонии присутствовал не только шеф свердловской полиции, но и его заместитель Александр Воронежский. Метелица заверил руководство, что будет плотно взаимодействовать с представителями других силовых ведомств и постарается как можно быстрее погрузиться в работу полиции Екатеринбурга.

Информация о назначении Метелицы на место уволившегося шефа Игоря Озерова появилась 16 января. Ранее он возглавлял межмуниципальное управление Новоуральска и поселка Уральский. Предыдущий глава УМВД написал рапорт об увольнении перед началом проверки в ГУ МВД из Москвы.