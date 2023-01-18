Лавров: Россия по-военному ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

18 января 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Россия примет военные меры на границе со Швецией и Финляндией, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил Лавров во время эфира на телеканале Россия 24. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимра Путина. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. 8 января глава МИД Финляндии заявил, что страна вступить в альянс после одобрения заявки у Швеции.

Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил Лавров во время эфира на телеканале Россия 24. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимра Путина. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. 8 января глава МИД Финляндии заявил, что страна вступить в альянс после одобрения заявки у Швеции.