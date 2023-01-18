Лавров: Россия по-военному ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

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Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, портрет, пмэф-2016
Россия примет военные меры на границе со Швецией и Финляндией, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО

Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил Лавров во время эфира на телеканале Россия 24.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимра Путина. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. 8 января глава МИД Финляндии заявил, что страна вступить в альянс после одобрения заявки у Швеции.

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Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил Лавров во время эфира на телеканале Россия 24. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимра Путина. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. 8 января глава МИД Финляндии заявил, что страна вступить в альянс после одобрения заявки у Швеции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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