Лавров: Россия по-военному ответит на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Россия примет военные меры на границе со Швецией и Финляндией, заявил Сергей Лавров
новость из сюжетаШвеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО
Россия примет военные меры на своей стороне границы, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы должны делать выводы из присоединения Финляндии и Швеции [к НАТО], и если оно состоится, то будем соответствующие военно-технические меры принимать на нашей стороне границы», — заявил Лавров во время эфира на телеканале Россия 24.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указе президента РФ Владимра Путина. После этого Финляндия и Швеция заявили о желании вступить в НАТО. 8 января глава МИД Финляндии заявил, что страна вступить в альянс после одобрения заявки у Швеции.
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