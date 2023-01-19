Больше сотни жителей СНГ переехали в Курганскую область

Граждане из СНГ выбирают вселяться в центр Курганской области, а также в несколько других округов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области за 2022 год около 134 жителей стран Содружества независимых государств (СНГ), которые переехали в регион по программе переселения, поставили на учет. Данная информация сообщается на официальном сайте МВД России по Курганской области.

«В 2022 г. поставлено на учет 134 соотечественника, переехавших в Курганскую область по программе переселения. Поступило 81 заявление от желающих стать участниками программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В большинстве своем — это граждане Республики Казахстан, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизской Республики и Германии», — указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что переехавшие в Курганскую область граждане работают в сферах медицины, образования и услуг. Около 40 человек учатся в средних и высших учебных заведениях региона. Как указано в сообщении МВД, самыми востребованными местами вселения остаются областной центр, а также Макушинский и Кетовский округа. Помимо этого, участникам программы выплачены пособия на обустройство, компенсации за госпошлину, расходы на переезд и прочее.

Ранее URA.RU писало, что регион стремительно теряет иностранных мигрантов. Курганскую область покинуло около 2 600 человек. Большинство покинувших регион были из стран СНГ.