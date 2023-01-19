19 января 2023

Больше сотни жителей СНГ переехали в Курганскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, вокзал, поезд, чемоданы, электричка, поездка, вокзал, ласточка, пассажиры, жд вокзал, пассажиры поезда, отток населения
Граждане из СНГ выбирают вселяться в центр Курганской области, а также в несколько других округов Фото:

В Курганской области за 2022 год около 134 жителей стран Содружества независимых государств (СНГ), которые переехали в регион по программе переселения, поставили на учет. Данная информация сообщается на официальном сайте МВД России по Курганской области.

«В 2022 г. поставлено на учет 134 соотечественника, переехавших в Курганскую область по программе переселения. Поступило 81 заявление от желающих стать участниками программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В большинстве своем — это граждане Республики Казахстан, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизской Республики и Германии», — указано в сообщении ведомства.

Сообщается, что переехавшие в Курганскую область граждане работают в сферах медицины, образования и услуг. Около 40 человек учатся в средних и высших учебных заведениях региона. Как указано в сообщении МВД, самыми востребованными местами вселения остаются областной центр, а также Макушинский и Кетовский округа. Помимо этого, участникам программы выплачены пособия на обустройство, компенсации за госпошлину, расходы на переезд и прочее.

Ранее URA.RU писало, что регион стремительно теряет иностранных мигрантов. Курганскую область покинуло около 2 600 человек. Большинство покинувших регион были из стран СНГ.

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В Курганской области за 2022 год около 134 жителей стран Содружества независимых государств (СНГ), которые переехали в регион по программе переселения, поставили на учет. Данная информация сообщается на официальном сайте МВД России по Курганской области. «В 2022 г. поставлено на учет 134 соотечественника, переехавших в Курганскую область по программе переселения. Поступило 81 заявление от желающих стать участниками программы по переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В большинстве своем — это граждане Республики Казахстан, Армении, Таджикистана, Узбекистана, Киргизской Республики и Германии», — указано в сообщении ведомства. Сообщается, что переехавшие в Курганскую область граждане работают в сферах медицины, образования и услуг. Около 40 человек учатся в средних и высших учебных заведениях региона. Как указано в сообщении МВД, самыми востребованными местами вселения остаются областной центр, а также Макушинский и Кетовский округа. Помимо этого, участникам программы выплачены пособия на обустройство, компенсации за госпошлину, расходы на переезд и прочее. Ранее URA.RU писало, что регион стремительно теряет иностранных мигрантов. Курганскую область покинуло около 2 600 человек. Большинство покинувших регион были из стран СНГ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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