Евросоюз отправил Украине оружия на 11,5 млрд евро

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НАТО. Москва, леопард, нато, nato, танк
С 24 февраля ЕС отправил Украине оружия на 11,5 млрд евро Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

С момента начала боевых действий на Украине страны Евросоюза отправили Киеву оружия на 11,5 млрд евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии

«Страны Евросоюза в общей сложности поставили Украине вооружений на 11,5 млрд евро», — сказал представитель Еврокомиссии во время брифинга. Его слова передает РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев в скором времени получит от стран Евросоюза 18 млрд евро. Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что в общей сложности ЕС уже отправил Украине 50 млрд евро помощи, сообщает RT.

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С момента начала боевых действий на Украине страны Евросоюза отправили Киеву оружия на 11,5 млрд евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии «Страны Евросоюза в общей сложности поставили Украине вооружений на 11,5 млрд евро», — сказал представитель Еврокомиссии во время брифинга. Его слова передает РИА Новости. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев в скором времени получит от стран Евросоюза 18 млрд евро. Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что в общей сложности ЕС уже отправил Украине 50 млрд евро помощи, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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