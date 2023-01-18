Евросоюз отправил Украине оружия на 11,5 млрд евро

С 24 февраля ЕС отправил Украине оружия на 11,5 млрд евро
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
С момента начала боевых действий на Украине страны Евросоюза отправили Киеву оружия на 11,5 млрд евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии
«Страны Евросоюза в общей сложности поставили Украине вооружений на 11,5 млрд евро», — сказал представитель Еврокомиссии во время брифинга. Его слова передает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев в скором времени получит от стран Евросоюза 18 млрд евро. Глава Евросовета Шарль Мишель, в свою очередь, отмечал, что в общей сложности ЕС уже отправил Украине 50 млрд евро помощи, сообщает RT.
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