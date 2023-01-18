Пермские староверы отправили бойцам в зону СВО тепловизор и крестики

Верещагинцы оказали помощь бойцам из Пермского края, находящимся в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В городе Верещагино Пермского края местные старообрядцы помогли землякам, находящимся в зоне проведения спецоперации. С помощью жителей они собрали деньги, на которые приобрели и отправили бойцам тепловизоры. Информация опубликована на странице городской старообрядческой общины в соцсети «ВКонтакте».

«Спаси Христос всех, кто принял участие в сборе средств для приобретения тепловизора в помощь нашим землякам, участникам СВО! Наши войны дали обратную связь: посылку получили! Вместе с прибором нашим защитникам отправлены нательные крестики и иконки (от семьи Тиуновых Михаила и Елены). Всего было собрано 125183 рубля. Оставшиеся после покупки тепловизора средства планируется передать в Пермский краевой фонд помощи мобилизованным [Единый центр поддержки семей мобилизованных — прим. URA.RU]», — сообщается в группе.

Помощь землякам, находящимся на передовой, оказывают краевые власти, общественные, коммерческие организации и неравнодушные пермяки. Так, ранее для танкового батальона «Молот» были переданы тепловизор, печи и медикаменты. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля. Ее главная цель — защита мирных жителей Донбасса от многолетней агрессии со стороны киевского режима, заявлял президент России Владимир Путин.