Власти прокомментировали возможность выдвижения Моора на новый срок

В Тюмени не исключили, что Моор станет губернатором в 2023 году

18 января 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Моор официально о претензиях на новый губернаторский срок пока не заявлял Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор может выдвинуться на новый срок полномочий в 2023 году. О том, что такое решение не исключено, URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «При появлении информации о решении главы региона [о выдвижении], она будет доведена до СМИ через официальные источники информации», — ответили в инфоцентре на запрос корреспондента. Сам Моор официально о претензиях на новый губернаторский срок пока не заявлял. Ранее агентство писало, что тюменский губернатор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года. Такую рекомендацию он получил в администрации президента РФ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор может выдвинуться на новый срок полномочий в 2023 году. О том, что такое решение не исключено, URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. «При появлении информации о решении главы региона [о выдвижении], она будет доведена до СМИ через официальные источники информации», — ответили в инфоцентре на запрос корреспондента. Сам Моор официально о претензиях на новый губернаторский срок пока не заявлял. Ранее агентство писало, что тюменский губернатор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года. Такую рекомендацию он получил в администрации президента РФ.