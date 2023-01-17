Власти прокомментировали возможность выдвижения Моора на новый срок

Губернатор Тюменской области Александр Моор может выдвинуться на новый срок полномочий в 2023 году. О том, что такое решение не исключено, URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства.
«При появлении информации о решении главы региона [о выдвижении], она будет доведена до СМИ через официальные источники информации», — ответили в инфоцентре на запрос корреспондента. Сам Моор официально о претензиях на новый губернаторский срок пока не заявлял.
Ранее агентство писало, что тюменский губернатор отправится на освобожденные территории ЛНР в рамках своей предвыборной кампании 2023 года. Такую рекомендацию он получил в администрации президента РФ.
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