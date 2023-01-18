Квартиры в Челябинске вошли в топ-10 по росту цен на жилье среди городов РФ

Цена небольших квартир в Челябинске площадью увеличилась на 23,4% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость квадратного метра в небольших челябинских квартирах в 2022 году выросла 21,9%. Средняя цена квартир-студий площадью до 32 квадратов увеличилась на 23,4%. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом «Мир квартир».

«За 2022 год средняя стоимость квартиры в Челябинске площадью до 32 квадратных метров увеличилась на 23,4%, составив 1 млн 957 тысяч 127 рублей. Цена за квадрат в небольших квартирах стала выше на 21,9% — 67 тысяч 162 рубля», — поделились аналитики портала.

Согласно информации, размещенной на сайте «Мир квартир», сильнее всего цена за квадратный метр повысилась в Кирове (+31,2%), Кемерово (+27%), Владикавказе (+25,5%), Рязани (+25%), Вологде (+23,7%), Ростове-на-Дону (+23,6%), Якутске (+23,5%) и Челябинске (+23,4%). В среднем по РФ стоимость квартиры-студии или однокомнатной квартиры стала выше на 11,9%, что составило 2 тысячи 813 рублей за квадратный метр.

В 2022 году в Челябинске стоимость квартир в новостройках выросла на 25%. Риелторы отметили, рост цен на новое жилье продолжится в 2023 году.