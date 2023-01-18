В элитном отеле Екатеринбурга проведут платное крещенское купание и поставят бар

18 января 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Крещенские купания в Ramada будут проходить два дня Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Престижный отель Ramada предлагает екатеринбуржцам провести крещенские купания в бассейне или на озере, заплатив от 1000 до 3000 рублей. Для этого будет установлен бар и приглашен батюшка, но представителем какой церкви или монастыря он будет, не уточняется. Анонс мероприятия на 18 и 19 января появился на сайте отеля. «Каждый год мы стараемся предложить что-то новое для вашего комфорта, поэтому в этом году мы открываем сразу две площадки: купель на Понтоне (площадка летнего пляжа Ramada Summer Club) и в СПА-комплексе», — сообщают организаторы. В первом случае за очищение от грехов придется отдать 1000 рублей за человека, взамен отель предлагает комфортную купель с раздевалкой, согревающий безалкогольный глинтвейн после окунания и работу медицинских сотрудников. В эту купель можно будет окунуться лишь в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 3:00. За крещенское купание в СПА-комплексе нужно будет заплатить 3000 рублей за четыре часа нахождения. За это время посетители смогут также окунуться в освященную батюшкой купель, посетить открытый термальный бассейн, бассейн с джакузи, финскую сауну, турецкий хаммам и выпить согревающий глинтвейн. Посетить такую купель можно 18 января с 8:00 до 3:00 и 19 января с 8:00 до 23:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отель Ramada, чтобы уточнить, кто именно будет заниматься освящением купели. «Откуда конкретно приходит батюшка, я вам сказать не смогу. Вряд ли это кто-то вообще знает. Много лет уже один и тот же ездит, но это точно церковный деятель», — рассказали в отеле. Также URA.RU обратилось в Екатеринбургскую епархию с просьбой пояснить, как организовывается выезд представителя церкви или монастыря ради освящения купели. Однако там попросили прислать официальный запрос. Как только ответ на него будет получен, он будет опубликован. Ранее элитный фитнес-клуб в «Тихвине» заявил, что приглашает священников из Ново-Тихвинского женского монастыря ради освящения купели. Однако позже в «Тихвине» опровергли свои слова и пояснили, что вместо священного ритуала представители клуба набирают воду освященную воду в монастыре, которую затем добавляют в бассейн. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Престижный отель Ramada предлагает екатеринбуржцам провести крещенские купания в бассейне или на озере, заплатив от 1000 до 3000 рублей. Для этого будет установлен бар и приглашен батюшка, но представителем какой церкви или монастыря он будет, не уточняется. Анонс мероприятия на 18 и 19 января появился на сайте отеля. «Каждый год мы стараемся предложить что-то новое для вашего комфорта, поэтому в этом году мы открываем сразу две площадки: купель на Понтоне (площадка летнего пляжа Ramada Summer Club) и в СПА-комплексе», — сообщают организаторы. В первом случае за очищение от грехов придется отдать 1000 рублей за человека, взамен отель предлагает комфортную купель с раздевалкой, согревающий безалкогольный глинтвейн после окунания и работу медицинских сотрудников. В эту купель можно будет окунуться лишь в ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 3:00. За крещенское купание в СПА-комплексе нужно будет заплатить 3000 рублей за четыре часа нахождения. За это время посетители смогут также окунуться в освященную батюшкой купель, посетить открытый термальный бассейн, бассейн с джакузи, финскую сауну, турецкий хаммам и выпить согревающий глинтвейн. Посетить такую купель можно 18 января с 8:00 до 3:00 и 19 января с 8:00 до 23:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отель Ramada, чтобы уточнить, кто именно будет заниматься освящением купели. «Откуда конкретно приходит батюшка, я вам сказать не смогу. Вряд ли это кто-то вообще знает. Много лет уже один и тот же ездит, но это точно церковный деятель», — рассказали в отеле. Также URA.RU обратилось в Екатеринбургскую епархию с просьбой пояснить, как организовывается выезд представителя церкви или монастыря ради освящения купели. Однако там попросили прислать официальный запрос. Как только ответ на него будет получен, он будет опубликован. Ранее элитный фитнес-клуб в «Тихвине» заявил, что приглашает священников из Ново-Тихвинского женского монастыря ради освящения купели. Однако позже в «Тихвине» опровергли свои слова и пояснили, что вместо священного ритуала представители клуба набирают воду освященную воду в монастыре, которую затем добавляют в бассейн.