Тюменцы будут тратить больше денег на обслуживание автомобилей

В Тюменской области подорожало моторное масло иностранных производителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В тюменских автомагазинах подорожало моторное масло. Об этом URA.RU сообщил один из предпринимателей. По его словам, это связано с тем, что цены на ГСМ подняли поставщики продукции.

«Цены на моторное масло в тюменских магазинах уже поднимались весной 2022 года по той же причине: потому что их подняли поставщики товара. Сейчас произошло очередное подорожание. Но оно, как говорится, было прогнозируемое. То есть, рост цен на ГСМ ожидался», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам инсайдера агентства, рост стоимости моторного масла в тюменских автомагазинах составил приблизительно 10%. «Масло подорожало из-за логистики. Из-за санкций продукцию некоторых зарубежных брендов стало сложнее доставлять в Россию. Это сказалось на конечной стоимости продукта», — отметил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области подорожали аккумуляторные батареи для автомобилей. За последние недели их стоимость выросла, в среднем, на 10%-15%.

США и страны ЕС ввели против России беспрецедентные санкции в ответ на проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что хотят нанести максимальный урон по экономическому, гуманитарному и социальному секторам Российской Федерации.