Премьер-министр Польши заявил, что Запад устал помогать Украине

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Матеуш Моравецкий заявил об усталости Запада от Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западные страны устали от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами.

«Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе. А Запад несколько устал», — сказал Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала TVP.

О том, что военные действия на Украине будут длительными западных лидеров предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». Он также отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена.

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Западные страны устали от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами. «Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе. А Запад несколько устал», — сказал Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. О том, что военные действия на Украине будут длительными западных лидеров предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». Он также отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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