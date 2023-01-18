Премьер-министр Польши заявил, что Запад устал помогать Украине

18 января 2023 в 18:34 Размер текста - 17 +

Матеуш Моравецкий заявил об усталости Запада от Украины Фото: EPA\TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны устали от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами. «Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе. А Запад несколько устал», — сказал Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. О том, что военные действия на Украине будут длительными западных лидеров предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». Он также отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена.

Западные страны устали от помощи Украине в российско-украинском конфликте. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе общения с журналистами. «Сегодня очень выразительно видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива, особенно в далекой перспективе. А Запад несколько устал», — сказал Матеуш Моравецкий в эфире польского телеканала TVP. О том, что военные действия на Украине будут длительными западных лидеров предупреждал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает «Национальная служба новостей». Он также отмечал, что из-за помощи Украине Европа переживает тяжелые времена.