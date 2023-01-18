Пермский депутат занялся в Коми округе развитием туристической инфраструктуры

Бизнесмен, депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров занялся развитием туристической инфраструктуры в родном для него Коми-Пермяцком округе. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что уже инвестировал собственные средства в строительство нескольких гостевых домов в традиционном в коми-пермяцком стиле в столице округа Кудымкаре.
«В последнее время в Коми-округ приезжает довольно много туристов, но, беда, на мой взгляд, заключается в том, что у нас очень слабо развита туристическая инфраструктура. Как я вижу: должен быть какой-то самобытный, событийный туризм. Поэтому, я своими силами построил два гостевых дома в коми-пермяцком стиле. Заложен фундамент под третий дом. Самое главное, чтобы туристы, которые к нам приезжают, могли окунуться в аутентичную атмосферу коми-пермяков, почувствовать их самобытность, попробовать нашу кухню из местных ягод, грибов, мяса диких животных», — рассказал Петров.
URA.RU рассказывало, что сейчас бизнесмен работает над другим проектом — строительством в Кудымкаре завода по переработке дикоросов. Общий объем инвестиции, по словам Петрова, оценивается в 100-130 млн рублей. Петрову принадлежат несколько магазинов в Кудымкаре и Перми, кафе и ресторан национальной кухни. Он является одним из самых богатых депутатов краевого парламента.
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Бизнесмен, депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров занялся развитием туристической инфраструктуры в родном для него Коми-Пермяцком округе. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что уже инвестировал собственные средства в строительство нескольких гостевых домов в традиционном в коми-пермяцком стиле в столице округа Кудымкаре. «В последнее время в Коми-округ приезжает довольно много туристов, но, беда, на мой взгляд, заключается в том, что у нас очень слабо развита туристическая инфраструктура. Как я вижу: должен быть какой-то самобытный, событийный туризм. Поэтому, я своими силами построил два гостевых дома в коми-пермяцком стиле. Заложен фундамент под третий дом. Самое главное, чтобы туристы, которые к нам приезжают, могли окунуться в аутентичную атмосферу коми-пермяков, почувствовать их самобытность, попробовать нашу кухню из местных ягод, грибов, мяса диких животных», — рассказал Петров. URA.RU рассказывало, что сейчас бизнесмен работает над другим проектом — строительством в Кудымкаре завода по переработке дикоросов. Общий объем инвестиции, по словам Петрова, оценивается в 100-130 млн рублей. Петрову принадлежат несколько магазинов в Кудымкаре и Перми, кафе и ресторан национальной кухни. Он является одним из самых богатых депутатов краевого парламента.