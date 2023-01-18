Пермский депутат занялся в Коми округе развитием туристической инфраструктуры

Пермский депутат построил в Кудымкаре дома в коми-пермяцком стиле

18 января 2023 в 19:20 Размер текста - 17 +

Алексей Петров считает, что в Кудымкаре слабо развит событийный туризм Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бизнесмен, депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров занялся развитием туристической инфраструктуры в родном для него Коми-Пермяцком округе. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что уже инвестировал собственные средства в строительство нескольких гостевых домов в традиционном в коми-пермяцком стиле в столице округа Кудымкаре. «В последнее время в Коми-округ приезжает довольно много туристов, но, беда, на мой взгляд, заключается в том, что у нас очень слабо развита туристическая инфраструктура. Как я вижу: должен быть какой-то самобытный, событийный туризм. Поэтому, я своими силами построил два гостевых дома в коми-пермяцком стиле. Заложен фундамент под третий дом. Самое главное, чтобы туристы, которые к нам приезжают, могли окунуться в аутентичную атмосферу коми-пермяков, почувствовать их самобытность, попробовать нашу кухню из местных ягод, грибов, мяса диких животных», — рассказал Петров. URA.RU рассказывало, что сейчас бизнесмен работает над другим проектом — строительством в Кудымкаре завода по переработке дикоросов. Общий объем инвестиции, по словам Петрова, оценивается в 100-130 млн рублей. Петрову принадлежат несколько магазинов в Кудымкаре и Перми, кафе и ресторан национальной кухни. Он является одним из самых богатых депутатов краевого парламента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен, депутат законодательного собрания Пермского края Алексей Петров занялся развитием туристической инфраструктуры в родном для него Коми-Пермяцком округе. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что уже инвестировал собственные средства в строительство нескольких гостевых домов в традиционном в коми-пермяцком стиле в столице округа Кудымкаре. «В последнее время в Коми-округ приезжает довольно много туристов, но, беда, на мой взгляд, заключается в том, что у нас очень слабо развита туристическая инфраструктура. Как я вижу: должен быть какой-то самобытный, событийный туризм. Поэтому, я своими силами построил два гостевых дома в коми-пермяцком стиле. Заложен фундамент под третий дом. Самое главное, чтобы туристы, которые к нам приезжают, могли окунуться в аутентичную атмосферу коми-пермяков, почувствовать их самобытность, попробовать нашу кухню из местных ягод, грибов, мяса диких животных», — рассказал Петров. URA.RU рассказывало, что сейчас бизнесмен работает над другим проектом — строительством в Кудымкаре завода по переработке дикоросов. Общий объем инвестиции, по словам Петрова, оценивается в 100-130 млн рублей. Петрову принадлежат несколько магазинов в Кудымкаре и Перми, кафе и ресторан национальной кухни. Он является одним из самых богатых депутатов краевого парламента.