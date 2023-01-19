Полковник запаса назвал ключевую задачу для завершения спецоперации на Украине

Полковник запаса Чмутин: для завершения СВО России нужно перейти на правый берег Днепра

19 января 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Сейчас ВС России занимается зачисткой от ВСУ левого берега Днепра, отметил Юрий Чмутин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Одной из главных задач вооруженных сил России, ведущей к завершению спецоперации на Украине, является форсирование Днепра и переход на правый берег. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ полковник запаса Юрий Чмутин. «Водная преграда — всегда труднопреодолима без потерь. Но мы будем преодолевать. Для этого нужно проделать достаточно большую и сложную работу здесь на левобережье, на всей территории до правого берега. А у нас здесь еще очень много пунктов. Мы не можем пока начинать форсирование Днепра в любой его точке, южной, это Херсонская область, или в центральной, в районе Днепропетровска, потому что у нас еще достаточно мощная оборонительная линия ВСУ, которая подвергает ежедневным обстрелам мирные города и поселки Донбасса. Поэтому это не скорая песня, но мы к ней готовимся. И я уверен, что это стоит одной из стратегических и главных задач по завершению спецоперации на Украине», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что одной из сложнейшей операции в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 год) также было форсирование Днепра. «Историю не обманешь. Если взять взятие Днепра в 1943 году, то это было одно из важнейших операций. В ней мы потеряли достаточно большое количество солдат и офицеров Красной Армии. Битва за Днепр была самой многочисленной по количеству присвоений званий Героя Советского Союза. Это говорит о том, что при переходе на правый берег подвиги и массовый героизм были самыми значительными», — подчеркнул Чмутин. Ранее Министерство обороны РФ заявило, что вооруженные силы России поразили укрепленный район ВСУ на правом берегу Днепра. Танки Т-72 нанесли удары по военным объектам и бронетехнике. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из главных задач вооруженных сил России, ведущей к завершению спецоперации на Украине, является форсирование Днепра и переход на правый берег. Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран вооруженных сил РФ полковник запаса Юрий Чмутин. «Водная преграда — всегда труднопреодолима без потерь. Но мы будем преодолевать. Для этого нужно проделать достаточно большую и сложную работу здесь на левобережье, на всей территории до правого берега. А у нас здесь еще очень много пунктов. Мы не можем пока начинать форсирование Днепра в любой его точке, южной, это Херсонская область, или в центральной, в районе Днепропетровска, потому что у нас еще достаточно мощная оборонительная линия ВСУ, которая подвергает ежедневным обстрелам мирные города и поселки Донбасса. Поэтому это не скорая песня, но мы к ней готовимся. И я уверен, что это стоит одной из стратегических и главных задач по завершению спецоперации на Украине», — объяснил Юрий Чмутин. Полковник запаса напомнил, что одной из сложнейшей операции в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 год) также было форсирование Днепра. «Историю не обманешь. Если взять взятие Днепра в 1943 году, то это было одно из важнейших операций. В ней мы потеряли достаточно большое количество солдат и офицеров Красной Армии. Битва за Днепр была самой многочисленной по количеству присвоений званий Героя Советского Союза. Это говорит о том, что при переходе на правый берег подвиги и массовый героизм были самыми значительными», — подчеркнул Чмутин. Ранее Министерство обороны РФ заявило, что вооруженные силы России поразили укрепленный район ВСУ на правом берегу Днепра. Танки Т-72 нанесли удары по военным объектам и бронетехнике.