Армия РФ поразила укрепления ВСУ на правом берегу Днепра. Видео

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Экипажи танков Т-72 нанесли серию ударов по украинским военным объектам, сообщает Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия поразила укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Подразделения российской армии поразили укрепленный район ВСУ на правом берегу Днепра. <…> Экипажи танков Т-72 нанесли серию ударов по военным объектам и бронетехнике противника», — передает сообщение Минобороны РФ Пятый канал.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр. В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. В Минобороны РФ уточнили, что это было осознанное решение для защиты мирного населения.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Российская армия поразила укрепленный район Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. «Подразделения российской армии поразили укрепленный район ВСУ на правом берегу Днепра. <…> Экипажи танков Т-72 нанесли серию ударов по военным объектам и бронетехнике противника», — передает сообщение Минобороны РФ Пятый канал. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовятся форсировать Днепр. В ноябре российская армия ушла с правого берега Днепра на левый. В Минобороны РФ уточнили, что это было осознанное решение для защиты мирного населения. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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