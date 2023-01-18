Врач рассказала, как свердловчанам справиться с постковидным синдромом

Гемотест: переболевшим COVID-19 нужно сдать анализ крови на C-реактивный белок

Оксана Гизингер отметила, что постковидный синдром может длиться до полугода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Постковидный синдром может длиться до полугода и даже дольше. Если не исправить нарушения, пострадает не только качество жизни, но и здоровье человека. Чтобы легче перенести постковидный синдром, нужно соблюдать ряд рекомендаций. Об этом URA.RU рассказала врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», доктор биологических наук, профессор Медицинского института Российского университета дружбы народов (РУДН) Оксана Гизингер.

«Первая рекомендация на этапе восстановления после COVID-19 — не игнорировать даже незначительные на первый взгляд симптомы и обратиться к врачу. Медицинский специалист соберет анамнез, назначит диагностические процедуры и поможет выявить нарушения. От результатов обследований зависит тактика восстановления и схема лечения», — говорит профессор Оксана Гизингер

По словам доктора биологических наук, на этапе постковидной реабилитации нужно проводить лабораторное исследование крови на C-реактивный белок. «Результаты анализа позволяют уточнить, не осталось ли в организме воспаления. Также важно проверить содержание в крови D-диммера и тропонина. Это маркеры тромбообразования и повреждения сердечной мышцы», — поделилась сотрудник РУДН.

К восстановлению после COVID-19 необходимо подходить комплексно. «Всем переболевшим рекомендуется сбалансировано питаться, при необходимости — восстановить микрофлору ЖКТ за счет приема пробиотиков и пребиотиков. Необходимо обеспечить себе качественный сон и постепенное возвращение привычной нагрузки. Также важный элемент реабилитации — восполнение недостатка витаминов и минералов, без которых организм не может нормально функционировать», — резюмировала Гизингер.

Ранее URA.RU писало, что для эффективной борьбы с ОРВИ необходимо восстановить работу пищеварительной системы. Рекомендуется придерживаться щадящего питания. Врачи рекомендуют исключить следующие продукты:мучное, жирное и острое.