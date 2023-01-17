17 января 2023

В ряде городов ЯНАО за месяц дизель подорожал на 11%

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Клипарт по теме АЗС. г. Курган, топливо, азс, заправка автомобиля, бензин
В городах ЯНАО отмечено подорожание ДТ на 11,5% Фото:

В Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц дизельное топливо подорожало на 11,5%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного департамента экономики.

«Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО на 16 января 2023: в Салехарде за месяц ДТ подорожало на 11,5% — 7,12 рубля. В Ноябрьске отмечено подорожание на 7,8% — 4,70 рубля. В Приуральском районе ДТ за месяц подорожало на 7,7% — 5 рублей», — указано в документе.

Отмечается, что в Красноселькупском, Ямальском и Шурышкарском районах стоимость дизтоплива за месяц не изменилась. В Тазовском районе наоборот, отмечается снижение стоимости на 0,3%. В документе поясняется, что рост цен обусловлен рядом причин. «Рост средних розничных цен за период обусловлен повышением закупочных цен на нефтепродукты, ценообразованием торговых компаний, завозом дизельного топлива категории „арктическое“», — указано в документе.

Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по доступности ДТ среди населения. Отмечается, что на среднемесячную зарплату ямальцы могут купить около 1800 литров дизтоплива.

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В Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц дизельное топливо подорожало на 11,5%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО на 16 января 2023: в Салехарде за месяц ДТ подорожало на 11,5% — 7,12 рубля. В Ноябрьске отмечено подорожание на 7,8% — 4,70 рубля. В Приуральском районе ДТ за месяц подорожало на 7,7% — 5 рублей», — указано в документе. Отмечается, что в Красноселькупском, Ямальском и Шурышкарском районах стоимость дизтоплива за месяц не изменилась. В Тазовском районе наоборот, отмечается снижение стоимости на 0,3%. В документе поясняется, что рост цен обусловлен рядом причин. «Рост средних розничных цен за период обусловлен повышением закупочных цен на нефтепродукты, ценообразованием торговых компаний, завозом дизельного топлива категории „арктическое“», — указано в документе. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по доступности ДТ среди населения. Отмечается, что на среднемесячную зарплату ямальцы могут купить около 1800 литров дизтоплива.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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