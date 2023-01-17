В ряде городов ЯНАО за месяц дизель подорожал на 11%

18 января 2023 в 19:54 Размер текста - 17 +

В городах ЯНАО отмечено подорожание ДТ на 11,5% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц дизельное топливо подорожало на 11,5%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО на 16 января 2023: в Салехарде за месяц ДТ подорожало на 11,5% — 7,12 рубля. В Ноябрьске отмечено подорожание на 7,8% — 4,70 рубля. В Приуральском районе ДТ за месяц подорожало на 7,7% — 5 рублей», — указано в документе. Отмечается, что в Красноселькупском, Ямальском и Шурышкарском районах стоимость дизтоплива за месяц не изменилась. В Тазовском районе наоборот, отмечается снижение стоимости на 0,3%. В документе поясняется, что рост цен обусловлен рядом причин. «Рост средних розничных цен за период обусловлен повышением закупочных цен на нефтепродукты, ценообразованием торговых компаний, завозом дизельного топлива категории „арктическое“», — указано в документе. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по доступности ДТ среди населения. Отмечается, что на среднемесячную зарплату ямальцы могут купить около 1800 литров дизтоплива.

В Салехарде, Ноябрьске и Приуральском районе ЯНАО за месяц дизельное топливо подорожало на 11,5%. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте окружного департамента экономики. «Анализ цен на нефтепродукты, реализуемые через АЗС и другие хозяйствующие субъекты в ЯНАО на 16 января 2023: в Салехарде за месяц ДТ подорожало на 11,5% — 7,12 рубля. В Ноябрьске отмечено подорожание на 7,8% — 4,70 рубля. В Приуральском районе ДТ за месяц подорожало на 7,7% — 5 рублей», — указано в документе. Отмечается, что в Красноселькупском, Ямальском и Шурышкарском районах стоимость дизтоплива за месяц не изменилась. В Тазовском районе наоборот, отмечается снижение стоимости на 0,3%. В документе поясняется, что рост цен обусловлен рядом причин. «Рост средних розничных цен за период обусловлен повышением закупочных цен на нефтепродукты, ценообразованием торговых компаний, завозом дизельного топлива категории „арктическое“», — указано в документе. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в тройку регионов-лидеров по доступности ДТ среди населения. Отмечается, что на среднемесячную зарплату ямальцы могут купить около 1800 литров дизтоплива.