Депутат из ХМАО, переехавший в Геленджик, отказался сдавать мандат. Инсайд

18 января 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик, однако продолжает числиться депутатом представительного органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте города. «Галеев в конце 2022 года решил снять с себя полномочия спикера думы Нефтеюганска и уехать на ПМЖ в Геленджик по состоянию здоровья. Тем более, что его семья уже какое-то время и так там жила. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно. Вряд ли он будет каждый месяц прилетать в Нефтеюганск на заседания. Но и городским властям лишать его мандата невыгодно, потому что придется проводить довыборы. А это лишняя головная боль», — сообщил инсайдер. Сам Галеев отказался комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. Нынешний председатель думы Нефтеюганска Марат Минигулов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на довыборах в городскую думу победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. «Единая Россия» не выставила своего кандидата на выборы.

Экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик, однако продолжает числиться депутатом представительного органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте города. «Галеев в конце 2022 года решил снять с себя полномочия спикера думы Нефтеюганска и уехать на ПМЖ в Геленджик по состоянию здоровья. Тем более, что его семья уже какое-то время и так там жила. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно. Вряд ли он будет каждый месяц прилетать в Нефтеюганск на заседания. Но и городским властям лишать его мандата невыгодно, потому что придется проводить довыборы. А это лишняя головная боль», — сообщил инсайдер. Сам Галеев отказался комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. Нынешний председатель думы Нефтеюганска Марат Минигулов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на довыборах в городскую думу победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. «Единая Россия» не выставила своего кандидата на выборы.