17 января 2023

Депутат из ХМАО, переехавший в Геленджик, отказался сдавать мандат. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик Фото:

Экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик, однако продолжает числиться депутатом представительного органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте города.

«Галеев в конце 2022 года решил снять с себя полномочия спикера думы Нефтеюганска и уехать на ПМЖ в Геленджик по состоянию здоровья. Тем более, что его семья уже какое-то время и так там жила. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно. Вряд ли он будет каждый месяц прилетать в Нефтеюганск на заседания. Но и городским властям лишать его мандата невыгодно, потому что придется проводить довыборы. А это лишняя головная боль», — сообщил инсайдер.

Сам Галеев отказался комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. Нынешний председатель думы Нефтеюганска Марат Минигулов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на довыборах в городскую думу победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. «Единая Россия» не выставила своего кандидата на выборы.

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Экс-спикер думы Нефтеюганска (ХМАО) Рафаэль Галеев переехал на постоянное место жительства в Геленджик, однако продолжает числиться депутатом представительного органа власти. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал инсайдер в политическом истеблишменте города. «Галеев в конце 2022 года решил снять с себя полномочия спикера думы Нефтеюганска и уехать на ПМЖ в Геленджик по состоянию здоровья. Тем более, что его семья уже какое-то время и так там жила. Он хоть и отказался от поста председателя думы, но продолжает числиться депутатом. Хотя как он собирается выполнять свои функции народного избранника непонятно. Вряд ли он будет каждый месяц прилетать в Нефтеюганск на заседания. Но и городским властям лишать его мандата невыгодно, потому что придется проводить довыборы. А это лишняя головная боль», — сообщил инсайдер. Сам Галеев отказался комментировать ситуацию в разговоре с URA.RU. Нынешний председатель думы Нефтеюганска Марат Минигулов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нефтеюганске на довыборах в городскую думу победу одержала самовыдвиженка Анастасия Новицкая. «Единая Россия» не выставила своего кандидата на выборы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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