Источник: Куйвашев сделает своим полпредом топ-чиновника из команды Росселя

Главой Западного округа Свердловской области станет бывший чиновник администрации губернатора

У Евгения Куйвашева появился первый претендент на пост полпреда в Западном округе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Новым руководителем Западного управленческого округа, который в феврале оставит 69-летний Виталий Вольф, может стать Андрей Язьков — бывший высокопоставленный член команды экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Как сообщил URA.RU источник во власти, кандидатура Язькова уже предложена главе региона Евгению Куйвашеву. Решение о назначении пока не принято.

Пост главы Западного округа освободится 31 января. По данным URA.RU, это последний рабочий день Виталия Вольфа, который возглавляет территорию с 2011 года. В начале февраля чиновник отметит 70-летие и по закону больше не сможет занимать руководящую должность. Однако на пенсию пока еще действующий полпред не уйдет: Вольф, как обсуждают источники агентства, станет советником замгубернатора Азата Салихова.

Фамилия сменщика долгое время не называлась. С конца 2022 года во власти шла дискуссия, кому доверить пост. Как стало известно URA.RU, по итогам обсуждений основным кандидатом стал нынешний заместитель Вольфа, 63-летний Андрей Язьков. «Он много лет работает в округе, пользуется уважением мэров и губернатора. Его кандидатуру предложили, решение будет принято», — раскрыл осведомленный собеседник.

Язьков — известный представитель предыдущего поколения свердловской номенклатуры. В 1999—2007 годах он был главой Нижних Серег, а после работал в администрации губернатора при Эдуарде Росселе и Александре Мишарине: Язьков возглавлял управление по взаимодействию с органами местного самоуправления — фактически был куратором всех мэров. Уйдя с высокого поста, чиновник стал замом главы Западного округа.

Впрочем, назначение Язькова — не единственная версия, которую обсуждают в политкругах. Ранее звучали предположения, что провести своего человека на пост полпреда Куйвашева попытаются влиятельные бизнес-лоббисты Западного округа. Например, миллиардер и экс-владелец ЧТПЗ Андрей Комаров, его соратник, директор «Киберстали» Алексей Дронов, а также холдинг ТМК. Однако эти догадки пока не подтверждались.