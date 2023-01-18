Летчик Красноперов назвал возможную причину падения вертолета в Киевской области

Летчик Красноперов: причиной падения вертолета в Киевской области могла стать неопытность экипажа

19 января 2023 в 00:37 Размер текста - 17 +

Летчик допустил, что на пути воздушного судна могло возникнуть препятствие, например, высоковольтные провода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Вертолет упал на детский сад в Киевской области Причиной падения вертолета в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Такое мнение высказал летчик-инструктор, майор военно-воздушных сил (ВВС) Андрей Красноперов. «Скорее всего, ошибка экипажа. Низкая облачность, он крутился-крутился, и, наверное, зацепился за что-нибудь», — передают слова Красноперова « Известия » в своем telegram-канале. По его мнению, вертолет мог задеть высоковольтные провода, так как летел довольно низко. «Они боялись подниматься выше, поскольку их бы сразу увидели наши радары. Небо Украины мы закрыли для полетов всех самолетов, кроме наших [российских]», — объяснил он. Ранее сообщалось, что вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области. В ведомстве уточнялось, что погибли 18 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение вертолета. На борту находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и еще шесть человек, передает телеканал 360.

Причиной падения вертолета в Броварах Киевской области могла стать неопытность экипажа. Такое мнение высказал летчик-инструктор, майор военно-воздушных сил (ВВС) Андрей Красноперов. «Скорее всего, ошибка экипажа. Низкая облачность, он крутился-крутился, и, наверное, зацепился за что-нибудь», — передают слова Красноперова «Известия» в своем telegram-канале. По его мнению, вертолет мог задеть высоковольтные провода, так как летел довольно низко. «Они боялись подниматься выше, поскольку их бы сразу увидели наши радары. Небо Украины мы закрыли для полетов всех самолетов, кроме наших [российских]», — объяснил он. Ранее сообщалось, что вертолет с руководством МВД Украины упал в Киевской области. В ведомстве уточнялось, что погибли 18 человек. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил крушение вертолета. На борту находились глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и еще шесть человек, передает телеканал 360.