18 января 2023
17 января 2023

В ХМАО более тысячи человек окунулось в прорубь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Крещенские купания на озере Шарташ. Екатеринбург, иордань, крещение, освящение воды
В ХМАО тысячи югорчан окунулись в прорубь Фото:

Более тысячи жителей ХМАО окунулись в крещенские купели. Об этом сообщается в группе «ГИМС МЧС по ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».

«В ночь с 18 на 19 января открылись первые 17 купелей, первыми купаются жители Березовского района, Октябрьского района, Кондинского района, г. Урай и г. Мегион. По состоянию на 05:00, мероприятие посетило более 1000 человек», — сообщает пресс-служба окружной госинспекции по маломерным судам в социальной сети.

Основная часть купелей в округе откроется 19 января с 10 до 12 часов. МЧС предупреждает о соблюдении правил безопасности при посещении водоемов и не употреблять алкоголь перед купанием.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО перекроют улицы для крестного хода. Ханты-Мансийская епархия создала интерактивную карту, на которой обозначены места для купания в праздник.

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Более тысячи жителей ХМАО окунулись в крещенские купели. Об этом сообщается в группе «ГИМС МЧС по ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте». «В ночь с 18 на 19 января открылись первые 17 купелей, первыми купаются жители Березовского района, Октябрьского района, Кондинского района, г. Урай и г. Мегион. По состоянию на 05:00, мероприятие посетило более 1000 человек», — сообщает пресс-служба окружной госинспекции по маломерным судам в социальной сети. Основная часть купелей в округе откроется 19 января с 10 до 12 часов. МЧС предупреждает о соблюдении правил безопасности при посещении водоемов и не употреблять алкоголь перед купанием. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО перекроют улицы для крестного хода. Ханты-Мансийская епархия создала интерактивную карту, на которой обозначены места для купания в праздник.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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