Более тысячи жителей ХМАО окунулись в крещенские купели. Об этом сообщается в группе «ГИМС МЧС по ХМАО» в социальной сети «ВКонтакте».
«В ночь с 18 на 19 января открылись первые 17 купелей, первыми купаются жители Березовского района, Октябрьского района, Кондинского района, г. Урай и г. Мегион. По состоянию на 05:00, мероприятие посетило более 1000 человек», — сообщает пресс-служба окружной госинспекции по маломерным судам в социальной сети.
Основная часть купелей в округе откроется 19 января с 10 до 12 часов. МЧС предупреждает о соблюдении правил безопасности при посещении водоемов и не употреблять алкоголь перед купанием.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО перекроют улицы для крестного хода. Ханты-Мансийская епархия создала интерактивную карту, на которой обозначены места для купания в праздник.
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