В Челябинской области продается база отдыха со страусиной фермой

19 января 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

На базе отдыха есть уникальный объект — ферма страусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Бродокалмаке Красноармейского района Челябинской области продается база отдыха со страусиной фермой. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений. «Челябинская область, Красноармейский район, деревня Тирикуль. Вашему вниманию предлагается уникальный объект — база отдыха „Уральская Заимка“ площадью 800 кв. м. База находится на берегу чистейшего озера, полного разнообразной рыбы: карп, карась, сырок, окунь, ротан; данный водоем стал излюбленным местом для любителей зимней и летней рыбалки. База построена в стиле охотничьего поместья, но есть все необходимое и для отдыха всей семьей. Русская баня, катание на скутерах, снегоходах, тюбингах, а для детей распахнут свои двери контактный зоопарк и единственная на Урале страусиная ферма», — сказано в объявлении на «Авито». Как сообщает автор объявления, на территории базы есть тир, пейтбольная площадка и мангальные зоны. «Уральская заимка» пригодна для круглогодичного проживания. Цена базы составляет 47 млн рублей. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банкетный зал за 50 млн рублей. А недалеко от Челябинска вблизи термального комплекса выставили на продажу землю под ресторан и гостиницу.

В Бродокалмаке Красноармейского района Челябинской области продается база отдыха со страусиной фермой. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений. «Челябинская область, Красноармейский район, деревня Тирикуль. Вашему вниманию предлагается уникальный объект — база отдыха „Уральская Заимка“ площадью 800 кв. м. База находится на берегу чистейшего озера, полного разнообразной рыбы: карп, карась, сырок, окунь, ротан; данный водоем стал излюбленным местом для любителей зимней и летней рыбалки. База построена в стиле охотничьего поместья, но есть все необходимое и для отдыха всей семьей. Русская баня, катание на скутерах, снегоходах, тюбингах, а для детей распахнут свои двери контактный зоопарк и единственная на Урале страусиная ферма», — сказано в объявлении на «Авито». Как сообщает автор объявления, на территории базы есть тир, пейтбольная площадка и мангальные зоны. «Уральская заимка» пригодна для круглогодичного проживания. Цена базы составляет 47 млн рублей. Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банкетный зал за 50 млн рублей. А недалеко от Челябинска вблизи термального комплекса выставили на продажу землю под ресторан и гостиницу.