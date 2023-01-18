В Челябинской области продается база отдыха со страусиной фермой

В Бродокалмаке Красноармейского района Челябинской области продается база отдыха со страусиной фермой. Объявление о продаже размещено на популярном сайте объявлений.
«Челябинская область, Красноармейский район, деревня Тирикуль. Вашему вниманию предлагается уникальный объект — база отдыха „Уральская Заимка“ площадью 800 кв. м. База находится на берегу чистейшего озера, полного разнообразной рыбы: карп, карась, сырок, окунь, ротан; данный водоем стал излюбленным местом для любителей зимней и летней рыбалки. База построена в стиле охотничьего поместья, но есть все необходимое и для отдыха всей семьей. Русская баня, катание на скутерах, снегоходах, тюбингах, а для детей распахнут свои двери контактный зоопарк и единственная на Урале страусиная ферма», — сказано в объявлении на «Авито».
Как сообщает автор объявления, на территории базы есть тир, пейтбольная площадка и мангальные зоны. «Уральская заимка» пригодна для круглогодичного проживания. Цена базы составляет 47 млн рублей.
Недавно в Челябинске был выставлен на продажу банкетный зал за 50 млн рублей. А недалеко от Челябинска вблизи термального комплекса выставили на продажу землю под ресторан и гостиницу.
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