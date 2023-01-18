18 января 2023
17 января 2023

Мэр из ХМАО окунулся в крещенскую купель. Видео

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Ночные купания в иордани на Верх-Исетском пруду. Екатеринбург, иордань, крещенские купания, крещение, купель
Сергей Маненков окунулся в крещенскую иордань Фото:

Глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Традиционно, в шесть утра окунулся в купель. Делаю это двадцать третий раз, у меня есть хороший опыт, считаю себя подготовленным, в крещенскую иордань окунался и при температуре -53 градуса», — написал Сергей Маненков.

Маненков поздравил всех православных югорчан с праздником Крещения Господня. Он рассказал, что праздник встречает с ощущением радости и духовной чистоты.

Ранее URA.RU рассказало, что более тысячи жителей ХМАО приняло участие в крещенских купаниях. В округе открыто 17 купелей, часть купелей готовится к открытию после крестного хода.

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Глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Традиционно, в шесть утра окунулся в купель. Делаю это двадцать третий раз, у меня есть хороший опыт, считаю себя подготовленным, в крещенскую иордань окунался и при температуре -53 градуса», — написал Сергей Маненков. Маненков поздравил всех православных югорчан с праздником Крещения Господня. Он рассказал, что праздник встречает с ощущением радости и духовной чистоты. Ранее URA.RU рассказало, что более тысячи жителей ХМАО приняло участие в крещенских купаниях. В округе открыто 17 купелей, часть купелей готовится к открытию после крестного хода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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