Глава администрации Белоярского района ХМАО Сергей Маненков принял участие в традиционном крещенском купании. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Традиционно, в шесть утра окунулся в купель. Делаю это двадцать третий раз, у меня есть хороший опыт, считаю себя подготовленным, в крещенскую иордань окунался и при температуре -53 градуса», — написал Сергей Маненков.
Маненков поздравил всех православных югорчан с праздником Крещения Господня. Он рассказал, что праздник встречает с ощущением радости и духовной чистоты.
Ранее URA.RU рассказало, что более тысячи жителей ХМАО приняло участие в крещенских купаниях. В округе открыто 17 купелей, часть купелей готовится к открытию после крестного хода.
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