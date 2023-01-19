Asia Times: Украина станет полигоном для испытаний новейших танков России и Британии

Asia Times: на Украине пройдет танковый бой между британским Challenger 2 и российским Т-90
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Движение техники для репетиции Парада Победы 9 мая. Москва, военная техника на марше, т-90, танк, колонна техники
Украина станет полигоном для испытания российских танков Т-90 и британских Challenger 2, пишет Asia Times Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Ландшафт Украины имеет особенности, которые делают территорию удобной для столкновения крупной бронетехники. В связи с этим и Россия и Запад используют ее для испытания своей техники. Об этом пишет Asia Times.

«Обширные открытые пространства [Украины], поспособствуют танковым боям, в которых британский Challenger 2 столкнется с усовершенствованным российским танком Т-90», — сообщает автор издания. Подчеркивается, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов уже подчеркивал, что Украина превратилась в американский полигон для испытания оружия. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в рамках военной помощи предоставить Украине 12 танков Challenger 2. Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков, сообщает «Национальная служба новостей». В Британии также обеспокоены ослаблением своей армии из-за военной помощи Украине, пишет RT.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.

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Ландшафт Украины имеет особенности, которые делают территорию удобной для столкновения крупной бронетехники. В связи с этим и Россия и Запад используют ее для испытания своей техники. Об этом пишет Asia Times. «Обширные открытые пространства [Украины], поспособствуют танковым боям, в которых британский Challenger 2 столкнется с усовершенствованным российским танком Т-90», — сообщает автор издания. Подчеркивается, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины. Ранее посол России в США Анатолий Антонов уже подчеркивал, что Украина превратилась в американский полигон для испытания оружия. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в рамках военной помощи предоставить Украине 12 танков Challenger 2. Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков, сообщает «Национальная служба новостей». В Британии также обеспокоены ослаблением своей армии из-за военной помощи Украине, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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