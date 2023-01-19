Asia Times: Украина станет полигоном для испытаний новейших танков России и Британии

Ландшафт Украины имеет особенности, которые делают территорию удобной для столкновения крупной бронетехники. В связи с этим и Россия и Запад используют ее для испытания своей техники. Об этом пишет Asia Times.
«Обширные открытые пространства [Украины], поспособствуют танковым боям, в которых британский Challenger 2 столкнется с усовершенствованным российским танком Т-90», — сообщает автор издания. Подчеркивается, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов уже подчеркивал, что Украина превратилась в американский полигон для испытания оружия. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в рамках военной помощи предоставить Украине 12 танков Challenger 2. Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков, сообщает «Национальная служба новостей». В Британии также обеспокоены ослаблением своей армии из-за военной помощи Украине, пишет RT.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.
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Ландшафт Украины имеет особенности, которые делают территорию удобной для столкновения крупной бронетехники. В связи с этим и Россия и Запад используют ее для испытания своей техники. Об этом пишет Asia Times. «Обширные открытые пространства [Украины], поспособствуют танковым боям, в которых британский Challenger 2 столкнется с усовершенствованным российским танком Т-90», — сообщает автор издания. Подчеркивается, что Великобритания стремится усилить поддержку Украины. Ранее посол России в США Анатолий Антонов уже подчеркивал, что Украина превратилась в американский полигон для испытания оружия. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал в рамках военной помощи предоставить Украине 12 танков Challenger 2. Украине для контрнаступления необходимо получить от Запада минимум 100 танков, сообщает «Национальная служба новостей». В Британии также обеспокоены ослаблением своей армии из-за военной помощи Украине, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ, заключается в защите мирного населения Донбасса.