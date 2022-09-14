Посол РФ в США Антонов: Украина превратилась в американский полигон

15 сентября 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

США превратили Украину в полигон для испытания оружия, заявил Анатолий Антонов Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США превратили Украину в полигон для утилизации устаревшего оружия и апробации новой военной техники НАТО в противостоянии российским вооружениям. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта. <…> На сегодня сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию», — заявил Анатолий Антонов в интервью РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что миллиарды долларов обычных американских налогоплательщиков попросту «испаряются, улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя, где их перемалывают союзные войска». «Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?», — резюмировал Антонов. Ранее военный журналист Джонатан Бейл отметил, что США начали отправлять Украине современное оружие, сложное в освоении. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин же отметил, что большая часть военной помощи США, поставляемой Украине — утиль. Бывший украинский силовик рассказал, что западное оружие будет продаваться украинцами на черном рынке в Европе. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР.

США превратили Украину в полигон для утилизации устаревшего оружия и апробации новой военной техники НАТО в противостоянии российским вооружениям. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. «Совершенно нелепо и безосновательно звучат заявления Вашингтона о том, что США не являются стороной конфликта. <…> На сегодня сделано все для того, чтобы превратить республику в полигон по утилизации устаревших вооружений и апробации новой натовской военной техники в противостоянии российскому оружию», — заявил Анатолий Антонов в интервью РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что миллиарды долларов обычных американских налогоплательщиков попросту «испаряются, улетучиваются в форме взлетающих на воздух западных вооружений на поле боя, где их перемалывают союзные войска». «Не лучше ли было отдать хотя бы часть вылетевших в трубу средств и ресурсов беднейшим государствам Латинской Америки, Африки или Азии?», — резюмировал Антонов. Ранее военный журналист Джонатан Бейл отметил, что США начали отправлять Украине современное оружие, сложное в освоении. Советник главы правительства ДНР Ян Гагин же отметил, что большая часть военной помощи США, поставляемой Украине — утиль. Бывший украинский силовик рассказал, что западное оружие будет продаваться украинцами на черном рынке в Европе. Страны Запада оказывают Украине поддержку на фоне спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации ЛНР и ДНР.