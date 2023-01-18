18 января 2023

Губернатор Комарова отправилась в турне по западу ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Глава ХМАО посетит Югорск и Советский район Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район, которые находятся на западе региона. Об этом сообщили в департаменте общественных связей региона.

«Наталья Комарова уже посетила лесопромышленный комбинат «Самза» в Советском районе. Кроме того, в планах посещение социальных учреждений, задействованных в реализации национальных проектов и «Карты развития Югры, встречи с волонтерами и молодежью», — уточнили в депсвязи.

В каждом из муниципалитетов губернатор Югры проведет рабочие встречи с главами муниципальных образований, председателями и депутатами дум. А так же, глава ХМАО посетит Югорский политехнический колледж.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Пыть-Ях 14 января посетила самый крупный инвестиционный проект компании «ЮТЭК-Региональный сети». Речь идет о ключевых энергообъектах — подстанции М2 и распределительном пункте, которые обеспечат электроэнергией дома, детсады и школы.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район, которые находятся на западе региона. Об этом сообщили в департаменте общественных связей региона. «Наталья Комарова уже посетила лесопромышленный комбинат «Самза» в Советском районе. Кроме того, в планах посещение социальных учреждений, задействованных в реализации национальных проектов и «Карты развития Югры, встречи с волонтерами и молодежью», — уточнили в депсвязи. В каждом из муниципалитетов губернатор Югры проведет рабочие встречи с главами муниципальных образований, председателями и депутатами дум. А так же, глава ХМАО посетит Югорский политехнический колледж. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Пыть-Ях 14 января посетила самый крупный инвестиционный проект компании «ЮТЭК-Региональный сети». Речь идет о ключевых энергообъектах — подстанции М2 и распределительном пункте, которые обеспечат электроэнергией дома, детсады и школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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