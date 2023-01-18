Губернатор Комарова отправилась в турне по западу ХМАО

Глава ХМАО посетит Югорск и Советский район Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район, которые находятся на западе региона. Об этом сообщили в департаменте общественных связей региона.

«Наталья Комарова уже посетила лесопромышленный комбинат «Самза» в Советском районе. Кроме того, в планах посещение социальных учреждений, задействованных в реализации национальных проектов и «Карты развития Югры, встречи с волонтерами и молодежью», — уточнили в депсвязи.

В каждом из муниципалитетов губернатор Югры проведет рабочие встречи с главами муниципальных образований, председателями и депутатами дум. А так же, глава ХМАО посетит Югорский политехнический колледж.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова во время рабочей поездки в Пыть-Ях 14 января посетила самый крупный инвестиционный проект компании «ЮТЭК-Региональный сети». Речь идет о ключевых энергообъектах — подстанции М2 и распределительном пункте, которые обеспечат электроэнергией дома, детсады и школы.