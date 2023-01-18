18 января 2023

Певица Савичева выиграла награду за свой личный блог

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма
В своем блоге певица Юлия Савичева рассказала о трудностях профессии артиста Фото:

Певица из Кургана Юлия Савичева выиграла награду за «Лучший звездный блог» на премии Bloggers Music Awards. Об этом артист рассказала в ролике на своем youtube-канале «SavichevaMusic».

«Это наша совместная работа с моим оператором Владой Агаповой, так что мы разделим эту награду. Оставлю себе сертификат, так как на нем мое имя», — рассказала певица в своем блоге. На премии Савичева также спела две новые песни: «Желтое такси» (из нового альбома «Стихия») и «Синоптики», которая вышла в 2022 году.

Помимо награждения, Савичева также рассказала о своей профессии и сложностях, с которыми приходится сталкиваться. Певица показала кадры со съемок шоу «Проверка связи» на youtube-канале «Музыка Первого» вместе с коллегой Леной Катиной, которая ранее была участницей дуэта «Тату».

Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из города Кургана рассказала о проблеме в музыкальном коллективе. Артистка ищет нового барабанщика, взамен недавно покинувшего группу. Савичева собиралась отслушать несколько новых ударников.

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

Певица из Кургана Юлия Савичева выиграла награду за «Лучший звездный блог» на премии Bloggers Music Awards. Об этом артист рассказала в ролике на своем youtube-канале «SavichevaMusic». «Это наша совместная работа с моим оператором Владой Агаповой, так что мы разделим эту награду. Оставлю себе сертификат, так как на нем мое имя», — рассказала певица в своем блоге. На премии Савичева также спела две новые песни: «Желтое такси» (из нового альбома «Стихия») и «Синоптики», которая вышла в 2022 году. Помимо награждения, Савичева также рассказала о своей профессии и сложностях, с которыми приходится сталкиваться. Певица показала кадры со съемок шоу «Проверка связи» на youtube-канале «Музыка Первого» вместе с коллегой Леной Катиной, которая ранее была участницей дуэта «Тату». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из города Кургана рассказала о проблеме в музыкальном коллективе. Артистка ищет нового барабанщика, взамен недавно покинувшего группу. Савичева собиралась отслушать несколько новых ударников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...