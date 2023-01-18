Певица Савичева выиграла награду за свой личный блог

Певица из Кургана Юлия Савичева выиграла награду за «Лучший звездный блог» на премии Bloggers Music Awards. Об этом артист рассказала в ролике на своем youtube-канале «SavichevaMusic».
«Это наша совместная работа с моим оператором Владой Агаповой, так что мы разделим эту награду. Оставлю себе сертификат, так как на нем мое имя», — рассказала певица в своем блоге. На премии Савичева также спела две новые песни: «Желтое такси» (из нового альбома «Стихия») и «Синоптики», которая вышла в 2022 году.
Помимо награждения, Савичева также рассказала о своей профессии и сложностях, с которыми приходится сталкиваться. Певица показала кадры со съемок шоу «Проверка связи» на youtube-канале «Музыка Первого» вместе с коллегой Леной Катиной, которая ранее была участницей дуэта «Тату».
Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из города Кургана рассказала о проблеме в музыкальном коллективе. Артистка ищет нового барабанщика, взамен недавно покинувшего группу. Савичева собиралась отслушать несколько новых ударников.
Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».