Певица Савичева выиграла награду за свой личный блог

19 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

В своем блоге певица Юлия Савичева рассказала о трудностях профессии артиста Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица из Кургана Юлия Савичева выиграла награду за «Лучший звездный блог» на премии Bloggers Music Awards. Об этом артист рассказала в ролике на своем youtube-канале «SavichevaMusic». «Это наша совместная работа с моим оператором Владой Агаповой, так что мы разделим эту награду. Оставлю себе сертификат, так как на нем мое имя», — рассказала певица в своем блоге. На премии Савичева также спела две новые песни: «Желтое такси» (из нового альбома «Стихия») и «Синоптики», которая вышла в 2022 году. Помимо награждения, Савичева также рассказала о своей профессии и сложностях, с которыми приходится сталкиваться. Певица показала кадры со съемок шоу «Проверка связи» на youtube-канале «Музыка Первого» вместе с коллегой Леной Катиной, которая ранее была участницей дуэта «Тату». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из города Кургана рассказала о проблеме в музыкальном коллективе. Артистка ищет нового барабанщика, взамен недавно покинувшего группу. Савичева собиралась отслушать несколько новых ударников.

Певица из Кургана Юлия Савичева выиграла награду за «Лучший звездный блог» на премии Bloggers Music Awards. Об этом артист рассказала в ролике на своем youtube-канале «SavichevaMusic». «Это наша совместная работа с моим оператором Владой Агаповой, так что мы разделим эту награду. Оставлю себе сертификат, так как на нем мое имя», — рассказала певица в своем блоге. На премии Савичева также спела две новые песни: «Желтое такси» (из нового альбома «Стихия») и «Синоптики», которая вышла в 2022 году. Помимо награждения, Савичева также рассказала о своей профессии и сложностях, с которыми приходится сталкиваться. Певица показала кадры со съемок шоу «Проверка связи» на youtube-канале «Музыка Первого» вместе с коллегой Леной Катиной, которая ранее была участницей дуэта «Тату». Ранее URA.RU писало, что певица Савичева из города Кургана рассказала о проблеме в музыкальном коллективе. Артистка ищет нового барабанщика, взамен недавно покинувшего группу. Савичева собиралась отслушать несколько новых ударников.