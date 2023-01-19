В Пентагоне нашли причину не поставлять танки Abrams Украине

Reuters: Пентагон считает, что основной танк США Abrams — слишком сложный для ВСУ

19 января 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

На танках Abrams очень сложно обучаться, заявил Колин Кол Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Пентагоне решили не отправлять на Украину танки Abrams, так как эта техника очень сложна в эксплуатации. Об этом заявил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол. «Я просто не думаю, что пришло время [для поставок Abrams Киеву]. Танк Abrams — это очень сложная техника», — сказал Колин Кол изданию Reuters . По словам замминистра, эти танки очень дорогие, при этом на них трудно обучаться. После начала спецоперации Запад начал активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение. Одним из крупнейших поставщиков были США. Так, велись разговоры о поставках Киеву танков Abrams. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Штаты отправят Украине «Абрамсы», то ФРГ предоставит украинцам танки Leopard, пишет MK.RU . Однако Пентагон отказался отправить Украине такую технику и решил вместо танков отправить боевые бронированные машины Stryker, передает деловое издание «Взгляд».

В Пентагоне решили не отправлять на Украину танки Abrams, так как эта техника очень сложна в эксплуатации. Об этом заявил замминистра обороны по политическим делам Колин Кол. «Я просто не думаю, что пришло время [для поставок Abrams Киеву]. Танк Abrams — это очень сложная техника», — сказал Колин Кол изданию Reuters. По словам замминистра, эти танки очень дорогие, при этом на них трудно обучаться. После начала спецоперации Запад начал активно спонсировать Украину, поставляя ей вооружение. Одним из крупнейших поставщиков были США. Так, велись разговоры о поставках Киеву танков Abrams. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что если Штаты отправят Украине «Абрамсы», то ФРГ предоставит украинцам танки Leopard, пишет MK.RU. Однако Пентагон отказался отправить Украине такую технику и решил вместо танков отправить боевые бронированные машины Stryker, передает деловое издание «Взгляд».