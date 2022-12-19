В Пермском крае иноагентам запретят спонсировать кандидатов на выборах

20 декабря 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Иноагенты также не смогут быть членами избирательных комиссий Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Признанные иноагентами лица лишаются права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в Пермском крае. С соответствующим законопроектом выступила краевая избирательная комиссия, сообщает в telegram-канале пресс-служба заксобрания региона. «В случае принятия законопроекта физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным», — говорится в сообщении. Также иноагентам запрещается членство в составе избирательных комиссий. Этим же проектом закона избирком предлагает расширить перечень труднодоступных населенных пунктов при проведении выборов. И предусматривается увеличение числа избирательных бюллетеней на участках, где в голосовании могут принять участие избиратели, работающие вахтовым методом. Они имеют право голосовать по месту пребывания. Депутаты рассмотрят проект закона на пленарном заседании в январе 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации избирательной комиссии Перми и о введении в региональном законодательстве возможности для дистанционного голосования

Признанные иноагентами лица лишаются права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в Пермском крае. С соответствующим законопроектом выступила краевая избирательная комиссия, сообщает в telegram-канале пресс-служба заксобрания региона. «В случае принятия законопроекта физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным», — говорится в сообщении. Также иноагентам запрещается членство в составе избирательных комиссий. Этим же проектом закона избирком предлагает расширить перечень труднодоступных населенных пунктов при проведении выборов. И предусматривается увеличение числа избирательных бюллетеней на участках, где в голосовании могут принять участие избиратели, работающие вахтовым методом. Они имеют право голосовать по месту пребывания. Депутаты рассмотрят проект закона на пленарном заседании в январе 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации избирательной комиссии Перми и о введении в региональном законодательстве возможности для дистанционного голосования