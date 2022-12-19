19 декабря 2022

В Пермском крае иноагентам запретят спонсировать кандидатов на выборах

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, урна, избирателный участок, урна для голосования, кабинка для голосования, выборы 2021
Иноагенты также не смогут быть членами избирательных комиссий Фото:

Признанные иноагентами лица лишаются права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в Пермском крае. С соответствующим законопроектом выступила краевая избирательная комиссия, сообщает в telegram-канале пресс-служба заксобрания региона.

«В случае принятия законопроекта физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным», — говорится в сообщении. Также иноагентам запрещается членство в составе избирательных комиссий.

Этим же проектом закона избирком предлагает расширить перечень труднодоступных населенных пунктов при проведении выборов. И предусматривается увеличение числа избирательных бюллетеней на участках, где в голосовании могут принять участие избиратели, работающие вахтовым методом. Они имеют право голосовать по месту пребывания.

Депутаты рассмотрят проект закона на пленарном заседании в январе 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации избирательной комиссии Перми и о введении в региональном законодательстве возможности для дистанционного голосования

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Признанные иноагентами лица лишаются права вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов в Пермском крае. С соответствующим законопроектом выступила краевая избирательная комиссия, сообщает в telegram-канале пресс-служба заксобрания региона. «В случае принятия законопроекта физическим лицам, являющимся иностранными агентами, запретят вносить пожертвования в избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и в фонды референдумов. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным», — говорится в сообщении. Также иноагентам запрещается членство в составе избирательных комиссий. Этим же проектом закона избирком предлагает расширить перечень труднодоступных населенных пунктов при проведении выборов. И предусматривается увеличение числа избирательных бюллетеней на участках, где в голосовании могут принять участие избиратели, работающие вахтовым методом. Они имеют право голосовать по месту пребывания. Депутаты рассмотрят проект закона на пленарном заседании в январе 2023 года. Ранее URA.RU сообщало о ликвидации избирательной комиссии Перми и о введении в региональном законодательстве возможности для дистанционного голосования
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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