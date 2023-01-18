18 января 2023

В Пермском крае ликвидировали деревни в районе Крайнего Севера

© Служба новостей «URA.RU»
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Порыв водопровода. Шумиха, затопленная улица, частный дом, замерзшая вода
Условий для проживания в деревнях нет Фото:

Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении поддержали ликвидацию деревень Дурово и Ошово в Кочевского округа. Все жители переселены в другие населенные пункты, рассказала депутатам и. о. главы территории Светлана Петрова. Деревни находятся в территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

«Данным проектом закона предлагается упразднить как фактически прекратившие существование деревни Дурово и Ошово Кочевского округа. В настоящее время жители здесь отсутствуют, условий для проживания нет», — отметила Петрова.

По ее словам, в 2021 году в рамках реализации программы по переселению из отдаленных, малочисленных и труднодоступных территорий из деревень уехали последние жители. Они получили жилье в д. Хазово и в с. Кочево. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали деревни, созданные в XVIII веке. По итогам переписи населения в Прикамье выявлено 360 заброшенных населенных пунктов.

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Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении поддержали ликвидацию деревень Дурово и Ошово в Кочевского округа. Все жители переселены в другие населенные пункты, рассказала депутатам и. о. главы территории Светлана Петрова. Деревни находятся в территории, приравненной к районам Крайнего Севера. «Данным проектом закона предлагается упразднить как фактически прекратившие существование деревни Дурово и Ошово Кочевского округа. В настоящее время жители здесь отсутствуют, условий для проживания нет», — отметила Петрова. По ее словам, в 2021 году в рамках реализации программы по переселению из отдаленных, малочисленных и труднодоступных территорий из деревень уехали последние жители. Они получили жилье в д. Хазово и в с. Кочево. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали деревни, созданные в XVIII веке. По итогам переписи населения в Прикамье выявлено 360 заброшенных населенных пунктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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