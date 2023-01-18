В Пермском крае ликвидировали деревни в районе Крайнего Севера

19 января 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Условий для проживания в деревнях нет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении поддержали ликвидацию деревень Дурово и Ошово в Кочевского округа. Все жители переселены в другие населенные пункты, рассказала депутатам и. о. главы территории Светлана Петрова. Деревни находятся в территории, приравненной к районам Крайнего Севера. «Данным проектом закона предлагается упразднить как фактически прекратившие существование деревни Дурово и Ошово Кочевского округа. В настоящее время жители здесь отсутствуют, условий для проживания нет», — отметила Петрова. По ее словам, в 2021 году в рамках реализации программы по переселению из отдаленных, малочисленных и труднодоступных территорий из деревень уехали последние жители. Они получили жилье в д. Хазово и в с. Кочево. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали деревни, созданные в XVIII веке. По итогам переписи населения в Прикамье выявлено 360 заброшенных населенных пунктов.

Депутаты заксобрания Пермского края во втором чтении поддержали ликвидацию деревень Дурово и Ошово в Кочевского округа. Все жители переселены в другие населенные пункты, рассказала депутатам и. о. главы территории Светлана Петрова. Деревни находятся в территории, приравненной к районам Крайнего Севера. «Данным проектом закона предлагается упразднить как фактически прекратившие существование деревни Дурово и Ошово Кочевского округа. В настоящее время жители здесь отсутствуют, условий для проживания нет», — отметила Петрова. По ее словам, в 2021 году в рамках реализации программы по переселению из отдаленных, малочисленных и труднодоступных территорий из деревень уехали последние жители. Они получили жилье в д. Хазово и в с. Кочево. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае ликвидировали деревни, созданные в XVIII веке. По итогам переписи населения в Прикамье выявлено 360 заброшенных населенных пунктов.