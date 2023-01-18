18 января 2023

Прокуратура рассказала, какие преступления самые распространенные в ХМАО

Прокуратура ХМАО: самыми частыми преступлениями в округе стали кражи и мошенничества
© Служба новостей «URA.RU»
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Почти половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества Фото:

Прокуратура ХМАО рассказала, какие преступления стали самыми популярными в округе за 2022 год. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Почти половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества. Всего за год было зарегистрировано более 20 тысяч криминальных деяний», — отметили в пресс-службе прокуратуры.

В течении года сократилось число убийств, краж с банковского счета, разбоев, хулиганств, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними. Кроме того, более 400 должностных лиц правоохранительных органов привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшего вице-мэра из ХМАО осудили за выписывание премий самому себе. Вице-мэр в Советском (ХМАО) Валентин Катасонов выписывал сам себе премии за выполнение важных заданий.

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Прокуратура ХМАО рассказала, какие преступления стали самыми популярными в округе за 2022 год. Информация об этом появилась на сайте ведомства. «Почти половина всех преступлений приходится на кражи и мошенничества. Всего за год было зарегистрировано более 20 тысяч криминальных деяний», — отметили в пресс-службе прокуратуры. В течении года сократилось число убийств, краж с банковского счета, разбоев, хулиганств, дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними. Кроме того, более 400 должностных лиц правоохранительных органов привлечено к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что бывшего вице-мэра из ХМАО осудили за выписывание премий самому себе. Вице-мэр в Советском (ХМАО) Валентин Катасонов выписывал сам себе премии за выполнение важных заданий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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