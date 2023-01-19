Шольцу предрекли отставку за отказ поддерживать Украину

The Spectator: Шольцу грозит отставка в случае отказа поставлять танки Украине

19 января 2023 в 11:25 Размер текста - 17 +

Шольца всегда подталкивали к принятию политических решений, написали в The Spectator Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка из-за отговорок по поставкам танков на Украину. Об этом написали в The Spectator. «Будем надеяться, что им [правительству ФРГ] удастся дать понять Шольцу, что ему грозит с их стороны. Дело не ограничится его политическим наследием, которое осудят историки. Сама нынешняя политическая карьера Шольца может быть в опасности», — написали в The Spectator . В издании указали на отговорки Шольца, касающихся поставок танков для Киева. Сначала он утверждал, что у него нет техники для Украины, что оказалось неправдой. Позже он заявлял, что оружейные производители не способны изготавливать танки в должном количестве. При этом, оружейная компания Rheinmetall отрицала эти заявления. После этого ФРГ пыталась продать военную технику кому угодно, но не украинской стороне. В материале также отметили, что Шольца всегда приходилось подталкивать к принятию каких-либо решений. После начала спецоперации страны Евросоюза начали поддерживать Украину, отправляя ей разного рода вооружение. В числе таких была и Германия. Так, речь зашла о предоставлении ФРГ танков Leopard. Однако поставки так и не осуществились, так как Шольц якобы испугался упреков со стороны стран-союзников, от которых не последовало сигналов об отправке техники. Позже немецкий канцлер заявил, что ФРГ предоставит Leopard Украине, если США отправят туда свои танки Abrams, передает MK.RU . Однако Штаты отказались от поставки танков по требованию канцлера, заявив, что время для этого еще не настало, сообщает Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Канцлеру Германии Олафу Шольцу грозит отставка из-за отговорок по поставкам танков на Украину. Об этом написали в The Spectator. «Будем надеяться, что им [правительству ФРГ] удастся дать понять Шольцу, что ему грозит с их стороны. Дело не ограничится его политическим наследием, которое осудят историки. Сама нынешняя политическая карьера Шольца может быть в опасности», — написали в The Spectator. В издании указали на отговорки Шольца, касающихся поставок танков для Киева. Сначала он утверждал, что у него нет техники для Украины, что оказалось неправдой. Позже он заявлял, что оружейные производители не способны изготавливать танки в должном количестве. При этом, оружейная компания Rheinmetall отрицала эти заявления. После этого ФРГ пыталась продать военную технику кому угодно, но не украинской стороне. В материале также отметили, что Шольца всегда приходилось подталкивать к принятию каких-либо решений. После начала спецоперации страны Евросоюза начали поддерживать Украину, отправляя ей разного рода вооружение. В числе таких была и Германия. Так, речь зашла о предоставлении ФРГ танков Leopard. Однако поставки так и не осуществились, так как Шольц якобы испугался упреков со стороны стран-союзников, от которых не последовало сигналов об отправке техники. Позже немецкий канцлер заявил, что ФРГ предоставит Leopard Украине, если США отправят туда свои танки Abrams, передает MK.RU. Однако Штаты отказались от поставки танков по требованию канцлера, заявив, что время для этого еще не настало, сообщает Life.