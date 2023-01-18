Пермские депутаты назначили «детского» омбудсмена

Светлана Денисова принесла присягу «детского» омбудсмена Пермского края

19 января 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Светлана Денисова переизбрана на второй срок Фото: Сергей Русанов © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края поддержали кандидатуру Светланы Денисовой на пост уполномоченного по правам ребенка в Прикамье. Решение было принято на заседании 19 января, трансляция которого идет на сайте парламента. Тут же она принесла присягу и получила удостоверение «детского» омбудсмена. «Со Светланой Анатольевной мы работаем много лет. Плодотворно и эффективно на благо детей Пермского края», — подчеркнул председатель комитета по соцполитике Сергей Ветошкин. Спикер заксобрания Валерий Сухих напомнил, что по закону вступление в должность предполагается прямо на заседании заксобрания после принесения присяги. Светлана Денисова поклялась защищать интересы детей и добросовестно исполнять обязанности. Сухих вручил ей удостоверение и постановление о назначении. «Поздравляем вас и желаем сил, энергии и новых достижений в работе по защите прав детей», — отметил Сухих. Кандидатуру Светланы Денисовой внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Она прошла согласование в Москве. Она работает в должности детского омбудсмена с 2017 года.

Депутаты заксобрания Пермского края поддержали кандидатуру Светланы Денисовой на пост уполномоченного по правам ребенка в Прикамье. Решение было принято на заседании 19 января, трансляция которого идет на сайте парламента. Тут же она принесла присягу и получила удостоверение «детского» омбудсмена. «Со Светланой Анатольевной мы работаем много лет. Плодотворно и эффективно на благо детей Пермского края», — подчеркнул председатель комитета по соцполитике Сергей Ветошкин. Спикер заксобрания Валерий Сухих напомнил, что по закону вступление в должность предполагается прямо на заседании заксобрания после принесения присяги. Светлана Денисова поклялась защищать интересы детей и добросовестно исполнять обязанности. Сухих вручил ей удостоверение и постановление о назначении. «Поздравляем вас и желаем сил, энергии и новых достижений в работе по защите прав детей», — отметил Сухих. Кандидатуру Светланы Денисовой внес губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Она прошла согласование в Москве. Она работает в должности детского омбудсмена с 2017 года.