Конкурс на автобусный маршрут вызвал ажиотаж у курганских перевозчиков

В Курганской области пять перевозчиков решили участвовать в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», такого ажиотажа на этих конкурсах раньше не было.
«Сразу пять перевозчиков подали заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 535 „Камаган — Курган“. <…> Такого большого количества претендентов на один лот не было никогда за всю историю проведения департаментом конкурсов на право выполнения перевозок по межмуниципальным маршрутам в Курганской области», — указано в сообщении.
Протокол, связанный с конкурсом, размещен на сайте областного департамента экономического развития. Представители ООО «Автосити+» и предприниматель Евгений Белобородов, которые указаны в документе, ранее участвовали в конкурсах, связанных с новыми автобусными маршрутами в Кургане, но проиграли. Итоги конкурса, связанного с маршрутом № 535, подведут до 3 февраля.
В декабре 2022 года стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. Чтобы решить проблему с пустующими маршрутами, представители администрации Шадринского муниципального округа передали их таксистам.
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В Курганской области пять перевозчиков решили участвовать в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «Курганский транспорт», такого ажиотажа на этих конкурсах раньше не было. «Сразу пять перевозчиков подали заявки на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 535 „Камаган — Курган“. <…> Такого большого количества претендентов на один лот не было никогда за всю историю проведения департаментом конкурсов на право выполнения перевозок по межмуниципальным маршрутам в Курганской области», — указано в сообщении. Протокол, связанный с конкурсом, размещен на сайте областного департамента экономического развития. Представители ООО «Автосити+» и предприниматель Евгений Белобородов, которые указаны в документе, ранее участвовали в конкурсах, связанных с новыми автобусными маршрутами в Кургане, но проиграли. Итоги конкурса, связанного с маршрутом № 535, подведут до 3 февраля. В декабре 2022 года стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. Чтобы решить проблему с пустующими маршрутами, представители администрации Шадринского муниципального округа передали их таксистам.