Задержанного ФСБ вице-мэра Миасса обвиняют в получении взятки

19 января 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Пока Арсену Симонову инкриминируют взятку в 50 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Вице-мэру Миасса Арсену Симонову предъявили обвинение в получении взятки в размере 50 тысяч рублей, по ч.3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. «По данным следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным источников URA.RU в мэрии Миасса, речь идет о челябинской фирме «Авалекс», которой Симонов обещал содействие в получении и исполнении контракта по разработке проекта по сносу аварийных домов в городе. В 2022 году, согласно СБИС, компания получила четыре муниципальных контракта в Миассе на сумму свыше 1,8 млн рублей. Посредником в передаче взятки выступила руководитель одного из структурных подразделений мэрии. В Миассе чиновник отвечает за имущественные вопросы. Накануне в мэрии города прошли выемки документов, а после этого Симонова увезли в Челябинск на допрос сотрудники регионального УФСБ. В пресс-службе управления ФСБ подтвердили URA.RU проведение совместно с СУ СКР по Челябинской области оперативно-следственных мероприятий в администрации Миасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-мэру Миасса Арсену Симонову предъявили обвинение в получении взятки в размере 50 тысяч рублей, по ч.3 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили URA.RU в следственном управлении СКР по Челябинской области. «По данным следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 50 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за заключение муниципального контракта на подготовку документации для сноса ветхо-аварийного здания. Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, они же осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела», — пояснили в пресс-службе ведомства. По данным источников URA.RU в мэрии Миасса, речь идет о челябинской фирме «Авалекс», которой Симонов обещал содействие в получении и исполнении контракта по разработке проекта по сносу аварийных домов в городе. В 2022 году, согласно СБИС, компания получила четыре муниципальных контракта в Миассе на сумму свыше 1,8 млн рублей. Посредником в передаче взятки выступила руководитель одного из структурных подразделений мэрии. В Миассе чиновник отвечает за имущественные вопросы. Накануне в мэрии города прошли выемки документов, а после этого Симонова увезли в Челябинск на допрос сотрудники регионального УФСБ. В пресс-службе управления ФСБ подтвердили URA.RU проведение совместно с СУ СКР по Челябинской области оперативно-следственных мероприятий в администрации Миасса.