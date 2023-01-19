Читатели Daily Mail согласились с заявлениями Лаврова о слабости США

19 января 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Комментаторы признали правоту Сергея Лаврова, припомнив поражения США в войнах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Читатели британского агентства Daily Mail поддержали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неспособности США сдержать Москву и Пекин. Пользователи считают, что у американской стороны «нет ни единого шанса». «Ну, он прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса [противостоять РФ и КНР]», — написал Magnum_PI в комментариях . С ним солидарен lostsoulyuy, который заявил, что Штатам никогда не удавалось победить самостоятельно в каком-либо конфликте. «Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль» — заключил читатель. Liam12345 также припомнил поражения американцев: «Учитывая, что США никогда не выигрывали войны, которые они вели самостоятельно, он может быть прав». Reverend.I.M.Jolly предположил, что именно поэтому Вашингтон намерен развязать войну с Москвой в Европе. При этом США будут надеяться на то, что НАТО сделает за них «всю грязную работу», чтобы Штаты смогли сражаться с Китаем один на один. «Называйте это последним шагом глобализма, если хотите, но я не вижу, чтобы это закончилось хорошо для Запада», — прокомментировал он. Пользователь Greg также признал правоту Лаврова, назвав США слабеющей сверхдержавой. Также он назвал американцев «ленивыми доверчивыми глупцами». Его поддержал MathsStats, припомнив США поражение в Афганской войне. «США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане». Ранее Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что США не хватит своих сил для сдерживания России и КНР. По его словам, для этого необходима полная мобилизация западного лагеря, передает RT. Также министр ответил, что методы, направленные против РФ, будут использованы ей против недружественных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британского агентства Daily Mail поддержали заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неспособности США сдержать Москву и Пекин. Пользователи считают, что у американской стороны «нет ни единого шанса». «Ну, он прав. У сегодняшней Америки нет ни одного шанса [противостоять РФ и КНР]», — написал Magnum_PI в комментариях. С ним солидарен lostsoulyuy, который заявил, что Штатам никогда не удавалось победить самостоятельно в каком-либо конфликте. «Несмотря на все их оборудование, смекалки у них ноль» — заключил читатель. Liam12345 также припомнил поражения американцев: «Учитывая, что США никогда не выигрывали войны, которые они вели самостоятельно, он может быть прав». Reverend.I.M.Jolly предположил, что именно поэтому Вашингтон намерен развязать войну с Москвой в Европе. При этом США будут надеяться на то, что НАТО сделает за них «всю грязную работу», чтобы Штаты смогли сражаться с Китаем один на один. «Называйте это последним шагом глобализма, если хотите, но я не вижу, чтобы это закончилось хорошо для Запада», — прокомментировал он. Пользователь Greg также признал правоту Лаврова, назвав США слабеющей сверхдержавой. Также он назвал американцев «ленивыми доверчивыми глупцами». Его поддержал MathsStats, припомнив США поражение в Афганской войне. «США не смогли справиться с кучкой людей на верблюдах в Афганистане». Ранее Лавров в ходе пресс-конференции заявил, что США не хватит своих сил для сдерживания России и КНР. По его словам, для этого необходима полная мобилизация западного лагеря, передает RT. Также министр ответил, что методы, направленные против РФ, будут использованы ей против недружественных стран.