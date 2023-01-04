04 января 2023
03 января 2023

В Сургуте продают элитный двухэтажный лофт за 22 млн. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, элитное жилье, недвижимость, ипотека, новостройки, здание, квартиры
Квартира продается в ЖК «Северная Венеция» Фото:

В Сургуте в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус в стиле лофт с мебелью от Итальянских брендов за 22 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».

«Продается шикарный двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) ЖК Северная Венеция общей площадью 147.4 кв. м. + 26,3 кв.м терраса. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, с применением материалов от передовых зарубежных производителей, мебель, техника и предметы интерьера от ведущих Итальянских брендов», — сказано в описании объявления.

На фото видно, что ремонт в квартире выполнен в стиле лофт с кирпичной кладкой на стенах и деревянными балками на потолке. Отдельно от стоимости квартиры в продаже также имеется одно машиноместо в подземном паркинге.

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В Сургуте в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус в стиле лофт с мебелью от Итальянских брендов за 22 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито». «Продается шикарный двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) ЖК Северная Венеция общей площадью 147.4 кв. м. + 26,3 кв.м терраса. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, с применением материалов от передовых зарубежных производителей, мебель, техника и предметы интерьера от ведущих Итальянских брендов», — сказано в описании объявления. На фото видно, что ремонт в квартире выполнен в стиле лофт с кирпичной кладкой на стенах и деревянными балками на потолке. Отдельно от стоимости квартиры в продаже также имеется одно машиноместо в подземном паркинге.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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