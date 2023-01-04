В Сургуте в ЖК «Северная Венеция» продается двухэтажный пентхаус в стиле лофт с мебелью от Итальянских брендов за 22 млн рублей. Объявление опубликовано на сайте «Авито».
«Продается шикарный двухуровневый пентхаус на 25 и 26 этажах (26-этажного дома) ЖК Северная Венеция общей площадью 147.4 кв. м. + 26,3 кв.м терраса. В квартире выполнен дизайнерский ремонт, с применением материалов от передовых зарубежных производителей, мебель, техника и предметы интерьера от ведущих Итальянских брендов», — сказано в описании объявления.
На фото видно, что ремонт в квартире выполнен в стиле лофт с кирпичной кладкой на стенах и деревянными балками на потолке. Отдельно от стоимости квартиры в продаже также имеется одно машиноместо в подземном паркинге.
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