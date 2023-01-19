Пригожин сообщил о взятии важнейшего пригорода Бахмута

Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин сообщил о взятии села Клещеевка

19 января 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Вокруг Клещеевки продолжаются ожесточенные бои, заявил Евгений Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль один из самых важных пригородов Бахмута (Артемовска) — село Клещеевка. Об этом сообщил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин. «Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями „ЧВК Вагнер“», — передает слова Евгения Пригожина telegram-канал пресс-служба компании «Конкорд» . Он подчеркнул, что населенный пункт был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК. По его словам, вокруг Клещеевки продолжаются ожесточенные бои, так как противники «цепляются за каждый метр земли». Пригожин также опроверг все заявления о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут из Бахмута. «ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что российская армия освободила Соледар. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для наступления войск на Бахмут.

Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль один из самых важных пригородов Бахмута (Артемовска) — село Клещеевка. Об этом сообщил основатель ЧВК, предприниматель Евгений Пригожин. «Можно смело заявлять, что населенный пункт Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута, полностью взят под контроль подразделениями „ЧВК Вагнер“», — передает слова Евгения Пригожина telegram-канал пресс-служба компании «Конкорд». Он подчеркнул, что населенный пункт был взят исключительно усилиями бойцов ЧВК. По его словам, вокруг Клещеевки продолжаются ожесточенные бои, так как противники «цепляются за каждый метр земли». Пригожин также опроверг все заявления о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бегут из Бахмута. «ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться», — резюмировал он. Ранее сообщалось, что российская армия освободила Соледар. Минобороны РФ отмечало стратегическую важность города для наступления войск на Бахмут.