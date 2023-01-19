В Кремле прокомментировали ситуацию с Зеленским, усомнившимся в существовании Путина

Песков: чем раньше Зеленский поймет, что Путин есть, тем лучше
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Россия и Путин для нынешней Украины большая проблема, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина предпочитает на психологическом уровне, чтобы президента РФ Владимира Путина не существовало, но он есть и будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия и [Владимир] Путин — это для нынешней Украины большая проблема, как и лично для президента Украины Владимира Зеленского. <…> Чем раньше Украина пойдет, что Путин есть и будет и откажется от всего антироссийского, тем лучше», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив. Он также считает все появления Путина на публике результатом монтажа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.

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Украина предпочитает на психологическом уровне, чтобы президента РФ Владимира Путина не существовало, но он есть и будет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Россия и [Владимир] Путин — это для нынешней Украины большая проблема, как и лично для президента Украины Владимира Зеленского. <…> Чем раньше Украина пойдет, что Путин есть и будет и откажется от всего антироссийского, тем лучше», — пояснил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее Владимир Зеленский усомнился в том, что глава российского государства Владимир Путин жив. Он также считает все появления Путина на публике результатом монтажа. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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